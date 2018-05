Duizenden fans verwelkomen Andrés Iniesta (die recordbedrag opstrijkt bij Vissel Kobe) in zijn nieuw stadion Mike De Beck

26 mei 2018

13u18

Bron: Sport 0 Buitenlands Voetbal Het is een vreemd beeld: Andrés Iniesta die een ander wedstrijdtruitje draagt dan dat van Barcelona. Vandaag werd de 34-jarige Spanjaard voorgesteld door zijn nieuwe club Vissel Kobe en 8.000 supporters zakten alvast af om 'El Blanquito' te verwelkomen. Ondertussen sijpelt ook het bedrag binnen dat Iniesta jaarlijks zou opstrijken. Met de 30 miljoen dollar (zo'n 26 miljoen euro) die hij verdient, zet hij alvast een record neer in de Japanse competitie.

Andres Iniesta in a Vissel Kobe shirt for the first time 🇯🇵 pic.twitter.com/k0kyiUqSSy B/R Football(@ brfootball) link

Na 22 jaar (zijn jaren bij de jeugdreeksen meegerekend) draagt Andrés Iniesta nu een ander shirt dan dat van zijn jeugdliefde Barcelona. Zondag kreeg de man die Spanje in 2010 mee de wereldtitel schonk al een passend afscheid in Camp Nou, vandaag stond Iniesta in het Noevir Stadium. De thuis van zijn nieuwe club, Vissel Kobe. 8.000 supporters heetten hun nieuwe speler alvast welkom. "A magician is coming to Kobe, een magiër komt naar Kobe" en "Bienvenidos Andrés Iniesta", stond er te lezen op de pancartes van de fans.

"Bedankt voor de warme ontvangst", wist Iniesta het wel te appreciëren. "In deze twee dagen dat ik in Japan ben, heb ik al veel liefde ontvangen. Ik wil jullie dan ook bedanken." Na vijftien speeldagen staat Vissel Kobe alvast op de zesde plek in de J1 League (de Japanse eerste klasse). De competitie ligt met het nakende WK momenteel wel stil zodat Iniesta pas in juli zijn debuut kan maken. "Nu keer ik terug naar Spanje om het WK voor te bereiden, een erg leuke uitdaging. Binnen een paar maanden zal ik terugkeren om maximaal te werken en dit team te verbeteren."