Duitsland-speler schiet in lach tijdens minuut stilte voor slachtoffers aanslag Halle XC

09 oktober 2019

Net voor het vriendschappelijk duel tussen Duitsland en Argentinië werd er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanval aan de synagoge in het Duitse Halle. De camera nam de spelers van ‘die Mannschaft’ in beeld, waarna Serge Gnabry prompt in de lach schoot. Opmerkelijk moment. Bekijk de beelden hierboven.