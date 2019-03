Duitsland haalt opgelucht adem na vréselijke tackle op sterspeler Sané XC/YP

21 maart 2019

06u43

Bron: ANP 0 Buitenlands Voetbal Een schandalige trap op de enkel van aanvaller Leroy Sané deed bondscoach Joachim Löw van Duitsland in de extra tijd van het duel met Servië (1-1) even flink schrikken. Dader Milan Pavkov kreeg voor zijn grove charge de rode kaart en de Duitse spits van Manchester City keerde niet meer terug binnen de lijnen. Tot grote opluchting van onder anderen Löw bleek Sané echter geen fysieke schade te hebben opgelopen. “We mogen van geluk spreken”, verzuchtte Löw.

Wat een walgelijke overtreding op Leroy Sané zeg. pic.twitter.com/1HtTtOsRC6 Yorin(@ TheReaIYorin) link

“Alles is oké met die enkel, het zag er erger uit dan het was’’, sprak Sané na afloop geruststellend. Hij keek al reikhalzend uit naar de EK-kwalificatiewedstrijd zondag in Amsterdam tegen Oranje. “Ik kijk er naar uit, we hebben nog iets goed te maken’’, doelde hij onder meer op de nederlaag in oktober in de Nations League tegen Nederland (3-0).

Gemengde gevoelens

Bondscoach Joachim Löw van het vernieuwde Duitsland had na afloop van de oefeninterland tegen Servië in Wolfsburg (1-1) gemengde gevoelens. “Het was jammer dat we zo vroeg in de wedstrijd op achterstand kwamen”, doelde hij op de treffer van Luka Jovic in de twaalfde minuut. “Je kon zien dat in de eerste helft de automatismen in ons spel nog niet aanwezig waren.” Volgens Löw ging het na de rust stukken beter met zijn ploeg. “Het team gaf een zeer goed signaal af. We hebben echter verzaakt in de afronding. Met de mentaliteit en de pressie aan onze kant in de tweede helft was ik niettemin tevreden.”