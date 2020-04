Duitse vierdeklasser verkocht ruim 125.000 tickets voor ‘onzichtbare match’ en wil nieuw ‘record’ vestigen ABD

13 april 2020

17u07

Bron: BBC 6 Buitenlands voetbal “Leute, macht die bude voll! Vul het stadion!" Lokomotive Leipzig, eind jaren 80 nog Europacup 2-finalist en nu een Duitse vierdeklasser, heeft een opmerkelijk én creatief initiatief gelanceerd. De club verkoopt tickets aan 1 euro voor een ‘onzichtbare match’. En het is een groot succes.

Lokomotive Leipzig is een traditieclub. Eerste kampioen van Duitsland in 1903 - toen nog als VfB Leipzig. Ook in 1906 en 1913 pakte het de landstitel. In 1987 speelde de Oost-Duitse ploeg dan weer de Europacup 2-finale tegen Ajax. Ondanks de 1-0-nederlaag is die wedstrijd nog steeds het hoogtepunt in de geschiedenis van Lokomotive. Daarna zakte de club, nu actief in de vierde klasse, stelselmatig weg naar de lagere regionen van het Duitse voetbal en moest het de titel van grootste club uit Leipzig aan ‘RasenBallsport ’ laten.

Toch slaagt Lokomotive erin om zich weer in de kijker te spelen. Door de coronacrisis ligt het voetbal uiteraard ook in Duitsland stil, en zo ziet de club een pak inkomsten aan zich voorbijgaan. Bij thuismatchen wordt er voor 3.000 à 4.000 fans gespeeld in het Bruno Plache Stadion, per match bedraagt de omzet gemiddeld 30.000 euro. Lokomotive ging op zoek naar een creatieve oplossing om het hoofd financieel boven water te houden.

Op 19 maart lanceerde de club tickets aan 1 euro voor ‘een onzichtbare match’. Het doel? 120.000 stuks verkopen. Het equivalent van het officieus aantal toeschouwers tijdens de halve finale uit die befaamde Europacup 2-campagne van 1986-87, toen ‘Lok Leipzig’ won van Bordeaux in het Zentralstadion - de huidige Red Bull Arena is gebouwd op de fundamenten van die voetbaltempel. Lokomotive is ruimschoots geslaagd in zijn opzet: de Duitse club verkocht al meer dan 125.000 tickets voor het event - de ‘onzichtbare match’ - op 8 mei. Nu hoopt de club een nieuw ‘record’ te vestigen door 150.000 kaartjes aan de man te brengen. Als dat lukt, overtreffen ze het ‘toeschouwersaantal’ van het duel tussen Schotland en Engeland in 1937.

Wat de mensen met een ticket precies te zien zullen krijgen, is nog niet geweten. “Maar de stadionlichten zullen branden, er komt een livestream en er wordt commentaar gegeven”, zegt een woordvoerder van Lokomotive Leipzig aan de BBC. “De opbrengst zullen we gebruiken om de club draaiende te houden. We hebben 300 jeugdspelers, moeten de staf betalen en onze infrastructuur onderhouden.”