Duitse monsterboetes voor vuurwerk, Pro League mikt eerder op preventie

27 november 2019

10u38 0 Buitenlands voetbal In Duitsland lachen ze niet met het afsteken van vuurwerk in voetbalstadions. Hamburg en Sankt Pauli riskeren samen een recordboete van 450.000 euro nadat supporters vuurpijlen en rotjes hadden afgevuurd. In België bedraagt de maximumfactuur voor een club 55.000 euro.

5.000 euro, dat is de maximale boete die de Geschillencommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) een club kan opleggen wanneer haar supporters pyrotechnisch materiaal afsteken. Dat is het bedrag dat Anderlecht in oktober nog mocht ophoesten voor het wangedrag van hun fans in Charleroi. Peanuts als je hoort met welke sancties de Duitse voetbalbond nu dreigt voor identieke inbreuken: 250.000 euro voor HSV, 200.000 euro voor Sankt Pauli. Het is niet de eerste keer dat die Hamburgse derby ontaardde: in maart kwam het de clubs al op boetes van 150.000 en 100.000 euro te staan.

In België treedt naast de KBVB ook de Pro League nog op. Wanneer een match door vuurwerk wordt stilgelegd en de spelers veiligheidshalve weer de kleedkamers induiken, dan kost dat de betrokken club 25.000 euro bij een tijdelijke onderbreking en 50.000 euro wanneer de wedstrijd definitief wordt gestaakt. Dat systeem bestaat pas sinds 2016. Anderlecht moest tot dusver al het meest betalen: 75.000 euro.

Toch blijven die bedragen een lachertje als je daar de boetes in Duitsland naast legt. Pierre François, CEO van de Pro League, is er evenwel geen voorstander van om die in België op te trekken. “Hamburg en Sankt Pauli bewijzen al dat die sancties niet werken. Ze kregen al monsterboetes en toch gingen hun supporters weer over de schreef. En als je de tv-rechten in de Bundesliga vergelijkt met België, dan besef je ook dat wij zo geen bedragen gaan vragen. 50.000 euro en 25.000 euro, dat is al veel geld. Voor de clubs uit de Proximus League vragen we 25.000 euro en 10.000 euro.” François pleit vooral voor meer bewustwording. “Het is belangrijker om in te zetten op preventie en communicatie. Veel clubs doen al inspanningen. Anderlecht is net veroordeeld tot een boete van 5.000 euro, maar ze investeerden wel in een camerasysteem dat helpt om supporters te identificeren. En vergeet ook niet dat de voetbalbond nog andere sancties kan uitspreken: puntenaftrek of matchen achter gesloten deuren. Dat is toch niet min.”

Nog dit: individuele supporters kunnen ook strafrechterlijk vervolgd worden. Bij het gebruik van pyrotechnisch materiaal riskeren ze boetes tot 5.000 euro en een stadionverbod tot vijf jaar. In 2018 werden in totaal 433.225 euro aan boetes en 1.000 stadionverboden (gemiddeld 9,3 maanden) opgelegd.