Duitse keeperssoap laait weer op: “Als Neuer plek kwijtgeraakt, staat Bayern geen spelers meer af aan Mannschaft” Redactie

25 september 2019

12u53

Bron: BILD 0 Buitenlands voetbal De discussie over de keeperspositie in het Duitse nationale elftal laait verder op. Er klinken steeds meer geluiden om Manuel Neuer te vervangen door Marc-Andre Ter Stegen. Bayern-voorzitter Uli Hoeness is woest en dreigt zelfs met een boycot. “Als Neuer zijn plaats kwijtgeraakt, zullen wij geen spelers meer afstaan aan Duitsland”, spreekt hij straffe taal bij BILD.

Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen uitte onlangs zijn ongenoegen over zijn invallersrol bij ‘Die Mannschaft’. Bij Bayern werd daar in eerste instantie hard op gereageerd, en nu schakelt Bayern-voorzitter Uli Hoeness nog een versnelling hoger. “Als Neuer zijn plaats kwijtgeraakt, dan staan wij onze spelers niet meer af aan de nationale ploeg van Duitsland”, vertelt hij in een woedende repliek aan Bild. “Zo’n wissel kunnen wij niet aanvaarden.” Hoeness sprak nog niet met bondscoach Joachim Löw. “Maar nu weet hij tenminste hoe ik over de hele situatie denk.”

Volgens heel wat Duitse media komt de frustratie voort uit door eerdere beslissingen van Löw. Die passeerde al Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels.

Bij de Duitse bond maken ze zich geen zorgen om de uitspraken van Hoeness. “Geen enkele zorgen. De FIFA-regels schrijven voor dat een club verplicht is spelers af te staan”, zo zegt teammanager Oliver Bierhoff. Als de Duitse recordkampioen toch dwarsligt, zeggen de reglementen dat hen titels kan worden afgepakt, maar ook transferverboden en een gedwongen degradatie boven het hoofd hangen.