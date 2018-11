Duitse bondscoach hoopt dat Portugal vanavond Polen klopt: “Anders dreigt voor ons een zware EK-loting” LPB

20 november 2018

12u02 0 Buitenlands Voetbal Is Duitsland straks geen reekshoofd bij de loting voor de kwalificaties van het EK 2020? Het zou zomaar eens kunnen.

Negen reekshoofden zijn intussen bekend: de vier groepswinnaars (Zwitserland, Nederland, Portugal en Engeland) in divisie A van de Nations League en daarnaast België, Frankrijk, Spanje, Italië en Kroatië. Voor het tiende reekshoofd gaat het tussen Polen en Duitsland. De situatie is eenvoudig: als Polen vanavond niet verliest in Portugal in het slotduel in groep 3 van divisie A, is het reekshoofd als op 2 december in Dublin wordt geloot voor de kwalificaties van het EK 2020. Bij een nederlaag van Polen grijpt de ‘Mannschaft’ het laatste ticket van reekshoofd.

“Laten we maar hopen dat Portugal van Polen wint”, beseft de Duitse bondscoach Joachim Löw. ”Anders dreigt voor ons een zware loting.” Löw toonde zich tevreden met het niveau dat zijn team gisteravond haalde tegen Oranje, ondanks de teleurstelling na de late gelijkmaker. “Ik heb veel meer positieve dan negatieve dingen gezien. Maar uiteindelijk loopt het toch weer verkeerd af. Het past een beetje bij het jaar dat we beleven. Twee tegendoelpunten in de slotfase, dat zou niet mogen. Maar soms moet je die prijs betalen. We speelden met een relatief jonge ploeg.”

Voor een goed begrip: de groepswinnaars en àlle tweedes kwalificeren zich voor de eindronde van het EK 2020. Duitsland dat geen reekshoofd is en in een groep met bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje belandt, hoeft voor de ‘Mannschaft’, zelfs in heropbouw, niet het einde van de wereld te betekenen.

