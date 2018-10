Duits amateurvoetbal geschokt nadat speler stuk uit neus van tegenstrever bijt: “Ik weet niet of hij het heeft opgegeten” MDB

25 oktober 2018

18u15

Bron: Reviersport/news.com.au 0 Buitenlands Voetbal Mike Tyson achterna. Het Duitse amateurvoetbal werd onlangs opgeschrikt door een wel heel opmerkelijke blessure. In de allerlaagste regionen raakten de gemoederen bij een speler van SV Preussen Eiberg zo verhit dat hij prompt een stuk uit de neus van zijn tegenstrever beet. “Ik weet niet of de dader het heeft opgegeten”, klonk het bij een official van ESG 99/06.

De honderd opgedaagde fans werden fel opgeschrikt in het duel tussen SV Preussen Eiberg en ESG 99/06. Beide ploegen die in de Kreisliga B, een van de laagste reeksen van het Duitse voetbal, verwikkeld zijn in de strijd om promotie speelden 3-3 gelijk, al was dat niet het meest opmerkelijke feit. Wel wat zich in de 69ste minuut afspeelde. Na een duel zette een speler van SV Preussen Eiberg zijn tanden in de neus van zijn tegenstander. De rode kaart was het logische gevolg, maar het slachtoffer bleef niet alleen gedesillusioneerd achter. Ook met een flinke hap uit zijn neus. Hij werd meteen naar het ziekenhuis afgevoerd waar hij ook enkele dagen bleef. Er wordt gevreesd dat de schade aan het reukorgaan permanent is. Volgens de club was ook het ziekenhuispersoneel verbijsterd toen de getroffen man binnen kwam. “Zelfs in de gezichtschirurgie hebben ze zoiets waarschijnlijk nog nooit gezien”, vertelde een medewerker van de club.

Ondertussen gingen spelers en medewerkers van ESG op zoek naar het verloren stukje neus. Tot hun grote verbazing vonden ze het niet terug. “Het was er niet meer. Ik weet niet of de dader het heeft opgegeten”, vertelde iemand van de club aan het Duitse Reviersport. Omdat het niet werd teruggevonden konden de chirurgen de neus niet helemaal reconstrueren. Eiberg heeft hun speler ondertussen op non-actief gezet en de dader moet op 29 oktober voor de rechtbank verschijnen. Toch nemen ze bij ESG tegenstrever Eiberg niets kwalijk. “Al is de aanval onvergeeflijk”, ging de medewerker verder. “De bijter heeft zich wel geëxcuseerd, maar als een deel van de neus wordt afgebeten is dat nauwelijks te vergeven.”