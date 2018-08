Duchâtelet nog maar eens onder vuur: "Stafleden Charlton dreigen met juridische stappen nadat ze beloofde bonus van tien procent niet uitbetaald kregen" Redactie

21 augustus 2018

06u53

Bron: Daily Mail 0 Buitenlands Voetbal Charlton Athletic FC-eigenaar Roland Duchâtelet ligt nog maar een keertje onder vuur. Zo weet Daily Mail dat de flamboyante zakenman de leden van de technische staf een bonus van tien procent had beloofd, maar dat die daar nu toch kunnen naar fluiten. Er wordt dan ook overwogen om juridische stappen te ondernemen tegen onze landgenoot.

De Britse tabloid schrijft dat Duchâtelet de stafleden die bonus had beloofd als bepaalde doelstellingen werden behaald. Zij werkten dan ook de klok rond om alles rond te krijgen en uiteindelijk slaagden ze in hun opzet. Of ze dan hun premie kregen? Welnee, want onze landgenoot zag af van de belofte, waardoor er muiterij dreigt bij de Engelse traditieclub. Er worden zelfs juridische stappen overwogen, zo schrijft de krant ook nog.

Duchâtelet nam Charlton Athletic vier jaar geleden over en sindsdien is het altijd wel wat geweest. Zo zouden de ‘Addicks’ jaarlijks zo’n tien miljoen pond verlies lijden en de maatregelen die Duchâtelet trof om de vinger op de knip te houden, waren niet minnetjes. Zo stelt Daily Mail dat diegene die de club verlaten, niet worden vervangen en dat jeugdspelers niet eens gratis water ter beschikking gesteld kregen.

Overname in het slop

Onze landgenoot bereikte goed een maand geleden wel een deal met een Australische investeringsgroep over de overname van de club, maar die overeenkomst sleept aan. De Limburgse ondernemer had de Britse derdeklasser vorig jaar in de etalage gezet. Met de verkoop zou Duchâtelet zijn portefeuille aan voetbalclubs verder afbouwen. Eerder deed hij Standard Luik en STVV al van de hand. Zo zou hij enkel nog eigenaar blijven van de Spaanse tweedeklasser Alcorcon en de Duitse derdeklasser Carl Zeiss Jena.