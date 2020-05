Dubieus optreden in strafzaak tegen FIFA kost aanklager mogelijk zijn baan Redactie

20 mei 2020

21u01

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal De Zwitserse hoofdaanklager Michael Lauber moet vrezen dat zijn twijfelachtige optreden in een strafzaak tegen Wereldvoetbalbond FIFA hem zijn baan kost. Een parlementaire commissie heeft na een verhoor besloten een afzettingsprocedure in gang te zetten.

Lauber heeft de beschuldigingen dat hij zijn plichten heeft verzaakt en onwaarheden heeft verteld, ontkend. Drie geheime ontmoetingen met FIFA-baas Gianni Infantino in 2016 en 2017 lijken hem fataal te worden.

Ook bij het onderzoek naar omkoping bij de toewijzing van het WK voetbal van 2006 aan Duitsland had Lauber al een slecht figuur geslagen. Het onderzoek nam zoveel tijd in beslag dat er geen ruimte meer was voor een aanklacht omdat de zaak verjaard was.

Het onderzoek tegen de FIFA behelst meer dan twintig strafzaken met betrekking tot corruptie bij de toewijzing van de WK’s van 2018 (Rusland) en Qatar (2022). De geheime ontmoetingen met Infantino roepen in die zaak vragen op. De toezichthouder van het federaal parket in Zwitserland had hierover in een tuchtprocedure al kritiek geuit op Lauber, die alle aantijgingen ontkent.