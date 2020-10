Droomtransfer ketst af: Memphis Depay moet tot januari wachten voor overstap naar Barcelona Redactie

06 oktober 2020

08u42

Bron: AD.nl 0 Buitenlands voetbal Kort voor de deadline ketste de droomtransfer van de Nederlandse aanvaller Memphis Depay (26) naar FC Barcelona maandag alsnog af. De hoop is nu gevestigd op de winterstop. Aan trainer Ronald Koeman zal het niet liggen.

Op zijn hotelkamer in de bossen van Zeist kreeg Memphis Depay maandagavond het teleurstellende nieuws. De spits zelf was al weken akkoord met FC Barcelona, de transfersom was al een tijdje geen onderwerp van discussie meer, maar zijn droomtransfer strandde maandag net voor de deadline.

Dembélé

Het Spaanse competitieorgaan La Liga gaf geen akkoord voor de overstap van Olympique Lyon naar Catalonië. FC Barcelona staat onder curatele bij de Spaanse voetbalautoriteiten en moest eerst een speler verkopen, alvorens de Nederlandse spits binnen te kunnen halen. Doordat het vertrek van Ousmane Dembélé naar Manchester United op de laatste dag niet rondkwam, kon Barcelona geen kant op.

Teleurstellend voor Memphis zelf, maar ook voor Ronald Koeman. De Barça-trainer verklaarde maandagmiddag nog bij de NOS hoe graag hij de Oranje-spits had willen hebben, als dynamisch en balvast aanspeelpunt, in een team dat doorgaans een 4-2-3-1 systeem zal spelen. “Wij willen hem, en hij wil zelf ook graag”, zei Koeman.

Maar beide Nederlanders zullen nog minimaal tot januari geduld moeten hebben. Dan gaat de transferwindow weer open en lonken er mogelijk nieuwe opties. Memphis heeft bij Olympique Lyon een contract dat medio 2021 afloopt, dat maakt hem relatief goedkoop voor de Catalaanse club. De kans is reëel dat Barcelona over twee maanden een nieuwe poging waagt, al is het maar om Koeman wat ruimte te geven om zijn selectie te verversen.

97 miljoen verlies

Barcelona kampt al tijden met grote financiële problemen, als gevolg van wanbeleid en de gevolgen van de coronacrisis. Maandagochtend bracht de club zelf naar buiten hoe groot die problemen zijn: de club leed een verlies van 97 miljoen euro over het seizoen 2019/20. Daarnaast verspilde het vele tientallen miljoenen euro’s aan peperdure spelers, de meesten miskopen.

Memphis wilde dolgraag naar Camp Nou, waar hij herenigd zou worden met de coach die hem ook bij Oranje deed openbloeien. Na vier jaar Olympique Lyon snakte de voetballer naar een nieuwe kans in de Europese top, na een mislukt avontuur bij Manchester United op jonge leeftijd. Het zou daarnaast een beloning zijn voor zijn harde werk in 2020, waarin Memphis terug knokte van een zware knieblessure.

Bij zijn huidige club begon Memphis in de laatste twee wedstrijden op de bank. Trainer Rudi Garcia zei het niet letterlijk, maar de aanvaller was de laatste dagen in gedachten al bij een vertrek. “Maar ik ben ervan overtuigd dat hij straks weer gewoon basisspeler wordt”, zei de huidige bondscoach Frank de Boer maandagmiddag over zijn Oranje-spits.