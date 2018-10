Dronken Russische internationals slaan man met stoel op gezicht in café, levenslange schorsing geëist LPB

10 oktober 2018

21u15

Bron: afp/belga 1 Buitenlands Voetbal De Russische Premier League (RPL) heeft een levenslange schorsing op Russisch grondgebied geëist voor de internationals Alexander Kokorin (Zenit Sint-Petersburg) en Pavel Mamaev (Krasnodar). De twee vielen maandag in een café in Moskou een hoge functionaris van het Russisch ministerie van Handel aan.

Mamaev, een 30-jarige middenvelder en 15-voudig Russisch international, en Kokorin, een 27-jarige aanvaller en 48-voudig international, sloegen functionaris Denis Pak met een stoel op zijn gezicht. Dat viel te zien op bewakingsbeelden. Daarna volgde nog een handgemeen met een collega van Pak. Enkele minuten eerder waren de twee voetballers op straat al slaags geraakt met de chauffeur van een tv-presentatrice.

Na de feiten bleven beide spelers anderhalve dag spoorloos, tot ze zich deze namiddag toch aanmeldden op het politiekantoor voor ondervraging. Dat gebeurde nadat de autoriteiten ermee gedreigd hadden een aanhoudingsbevel uit te vaardigen. Beide spelers worden nu beschuldigd van hooliganisme en daarop staan in Rusland celstraffen tot vijf jaar. Mamaev en Kokorin zijn voor een periode van 48 uur administratief aangehouden en moeten dus de nacht in de gevangenis doorbrengen.

Zenit Sint-Petersburg en Krasnodar, dat in de Europa League de volgende tegenstander is van Standard op 25 oktober, lieten al weten dat de spelers op non-actief worden gezet.

Kokorin en Mamaev raakten twee jaar geleden ook al in opspraak. Na de vroege uitschakeling van Rusland op het EK in Frankrijk bestelden ze op een feest in een exclusieve nachtclub voor een slordige 250.000 euro aan flessen champagne. Ook van dit drinkgelag kwamen beelden naar buiten. De twee voetballers werden als straf uit de nationale ploeg gezet. Kokorin keerde vorig jaar na een 'verzoeningsgesprek' met bondscoach Stanislav Cherchesov terug in het Russische elftal, maar de spits miste het WK in eigen land vanwege een knieblessure. Het gastland haalde tot ieders verrassing de kwartfinale.

