Drive-in voetbal: Deense koploper onthult ingenieus plan voor als fans stadion niet in mogen

18 april 2020

12u02 2 Buitenlands voetbal Voetbal zonder fans? Daar weet FC Midtjylland wel raad mee. De Deense koploper van de Superligaen onthulde een innovatief plan waarbij duizenden supporters van in hun auto rond het stadion de matchen kunnen meebeleven op grote schermen. Ziehier: een drive-in voetbal.

De titel pakken zonder supporters: geen denken aan voor FC Midtjylland. De tweevoudige Deense landskampioen (2015 en 2018) staat twaalf punten voor op FC Kopenhagen en kan een derde kampioenentrofee al ruiken. “Maar die jacht op een derde titel willen we niet vervolledigen zonder jou”, kondigt de club aan op haar website. Aangezien het er niet meteen naar uitziet dat supporters snel hun plek op de tribunes zullen innemen, is er nu een creatief alternatief.

FC Midtjylland komt op de proppen met een drive-in voetbal. De enorme parkeerruimte rond de MCH Arena biedt plaats aan 2.000 auto’s, van waaruit zo’n 10.000 fans de wedstrijden op grote schermen kunnen volgen. De club sloot ook een deal met een lokaal radiostation waarop de match van commentaar wordt voorzien.

Trouwe fans

“Op deze manier geven we iets terug aan onze trouwe fans”, vertelt marketingdirecteur Preben Rokkjaer. “Wij willen hen altijd de beste voetbalervaring schenken, zelfs het coronavirus kan daar niets aan veranderen. We zijn nu in nauw overleg met de ordediensten en de gemeente Herning om een veilig kader te creëren voor iedereen.” Als er een definitieve datum wordt geprikt wanneer de Superligaen zonder publiek kan verdergaan, zal de club verder over de plannen communiceren.

