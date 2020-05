Drive-in voetbal? Dat ziet er in Tsjechië zo uit GVS

29 mei 2020

In Tsjechië werd deze week de competitie hervat, uiteraard ook zonder fans in de stadions. Maar net als de Deense topclub FC Midtjylland weet Viktoria Plzen daar wel raad mee. De vijfvoudige Tsjechische kampioen installeerde een groot scherm aan het stadion zodat de supporters via ‘drive-in voetbal’ de match konden mee beleven. Zo’n 300 fans verdeeld over zo’n 120 wagens kwamen uiteindelijk opdagen. Plzen won de match tegen Sparta Praag met 1-2, achteraf dus (elk z’n eigen) feest.