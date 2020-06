Dries Mertens wint Coppa Italia met Napoli na strafschoppen tegen Juventus: “Ik heb lang nagedacht voor ik verlengde” XC

17 juni 2020

23u58 40 Coppa Italia Geen heldenrol, wel een prijs voor Dries Mertens. Napoli won de Coppa Italia na strafschoppen tegen competitieleider Juventus. Milik trapte de beslissende penalty tegen de touwen. Van de chaos naar de Coppa. Straffe heropstanding van Napoli na een turbulente seizoensstart. “We wilden iets speciaal doen”, glunderde Mertens achteraf.

Dries Mertens wilde op de dag van zijn nieuw contract de held worden in de Italiaanse bekerfinale. Maar de Rode Duivel kon zijn contractverlenging niet bekronen met een glansprestatie. Mertens werd na een bleke partij in de 66ste minuut naar de kant gehaald.

Gattuso heeft zijn systeem beter aangepast aan zijn kern. De wil om te winnen is groot Dries Mertens

Een uur eerder (rust niet meegerekend) was Juventus voor het eerst dicht bij de openingstreffer. José Callejón beging dom balverlies, maar Cristiano Ronaldo kon zijn fout niet afstraffen. Alex Meret ging goed plat op het schot van de Portugees. Halverwege de tweede helft kreeg Napoli een vrije trap vanop een interessante plek. Lorenzo Insigne vlamde het leer vervolgens tegen de buitenkant van de paal. Ei zo na de 1-0, opluchting bij Ronaldo en zijn ploegmakkers.

Juventus was de betere ploeg, maar Napoli dwong op slag van rust twee kansen af. Gianluigi Buffon moest ingrijpen op pogingen van Diego Demme en Insigne. Net voordien werd Ronaldo niet goed aangespeeld door Paulo Dybala, waardoor Meret alsnog kon tussenkomen. Ruststand: 0-0.

Weinig kansen in de tweede helft. De ingevallen Arkadiusz Milik - de Pool kwam in de plek van Mertens - kreeg een grote schietkans, maar de aanvaller kon zijn poging niet kadreren. En ook net voor affluiten trilden de netten niet. Buffon redde een kopbal van Matteo Politano, waarna Eljif Elmas het leer van dichtbij tegen de paal knalde.

0-0 na negentig minuten, we kregen penalty’s in het Stadio Olimpico van Rome. Dybala en Danilo misten meteen voor Juve, Napolitanen Insigne, Politano, Maksimovic en Milik klaarden vervolgens de klus. De Italiaanse beker was zo een prooi voor Napoli, dat de Coppa Italia voor de zesde keer won.

Na de bekerzege stond een euforische Mertens de pers te woord. “We wilden iets speciaal doen”, glunderde hij. “Spelen voor deze club is speciaal. Ik heb lang nagedacht voor ik verlengde. Over de groep, de trainer en de staf. En dan is er de stad. De quarantaine was als vakantie voor mij. Gattuso heeft zijn systeem beter aangepast aan zijn kern. De wil om te winnen is groot.”

De statistieken van Mertens

Meer statistieken op sofascore.com.



