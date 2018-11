Dries Mertens steelt de show met hattrick en absoluut pareltje: Rode Duivel is nu beste Belg ooit in Serie A GVS

02 november 2018

22u28 4 Napoli NAP NAP 5 einde 1 EMP EMP Empoli Buitenlands Voetbal Dries Mertens ‘on fire’. Terwijl zijn grote liefde Kat Kerkhofs schittert in ‘ Dancing with the Stars’, doet de Rode Duivel eenvoudig hetzelfde op het veld van Napoli. Drie goals, waarvan de tweede een absoluut pareltje was. 5-1 werd het tegen laagvlieger Empoli, Napoli staat nu tweede in de Serie A.

GOAL | Dries Mertens met een prachtig doelpunt! 🎯



🇮🇹 #NapoliEmpoli 3️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/3UnVgffXHF Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Niet dat zijn eerste goal een simpele intikker was. Insigne brak vroeg de ban, waarna Mertens voorbij het halfuur vanop de rand van de zestien Napoli fraai op rozen zette. Na rust kwam de spanning even terug na de aansluitingstreffer van de bezoekers, maar de Rode Duivel wilde daar niet van weten. En hoe. In één tijd krulde hij vanop zo’n twintig meter héérlijk binnen. Een dansje voor Kat zat er in tegenstelling tot bij de 2-0 niet in, op de banken gingen de Napolitanen wel door het dolle heen.

Maar tevreden met zijn twee goals? Neen. In blessuretijd zorgde hij immers voor de 5-1-eindstand - tussendoor had invaller Milik nog gescoord, jawel: op assist van Mertens. Met één pientere beweging zette hij in de slotfase de keeper op het verkeerde been, enkele tellen later lag z’n hattrick in het mandje. De Mertens-show. Hij is met 75 doelpunten nu de meest trefzekere Belg in de Serie A. Hij gaat voorbij Luis Oliveira.

Napoli staat dankzij de zege op een tweede plek in de Serie A. Juventus heeft drie punten meer en speelt morgen thuis tegen Cagliari.

GOAL | Insigne met het eerste doelpunt deze avond!



🇮🇹 #NapoliEmpoli 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/l1upmE4sUr Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Mertens scoort opnieuw voor Napoli! 🇧🇪



🇮🇹 #NapoliEmpoli 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/3VBr5Q1jMO Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Caputo met de aansluitingstreffer voor Empoli!



🇮🇹 #NapoliEmpoli 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/kYBdBhdJbq Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Ook Milik pikt zijn doelpuntje mee! Assist van Dries Mertens! 🇧🇪



🇮🇹 #NapoliEmpoli 4️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/ZXJ6RTGP9s Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Mertens maakt zijn hattrick compleet in de extra tijd! 🔥🔥🔥



🇮🇹 #NapoliEmpoli 5️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/cgodq2PAKV Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link