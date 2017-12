Dries Mertens over mindere statistiek: "Het is geen kwestie van vermoeidheid" TLB

11u57

Bron: La DH 0 photo_news Buitenlands Voetbal Dries Mertens ontpopte zich vorig seizoen en begin deze jaargang als een absolute doelpuntenmachine bij Napoli. Alles wat Mertens aanraakte, leek wel in goud te veranderen. Maar dat is de laatste weken toch iets anders. In zijn laatste negen matchen in alle competities samen scoorde 'maar' één keer.

Bijna een maand geleden scoorde Mertens voor het laatst in een competitief duel. De Rode Duivel prikte op 21 november de 3-0 in het Champions League-duel tegen Shakhtar Donetsk. Maar vanaf dan zweeg het kanon van Driesje, en dat heeft ook gevolgen voor zijn ploeg. Napoli, nog steeds leider, zag zijn voorsprong in de Serie A slinken en vooral: het Champions League-avontuur van de Italianen zit er al na de groepsfase op.

Na de wedstrijd tegen Torino van afgelopen weekend, waarin Mertens niet scoorde, maar wel een assist gaf voor de treffer van Marek Hamsik, werd Mertens om een uitleg gevraagd voor zijn mindere statistieken van afgelopen weken. "Het is geen kwestie van vermoeidheid", aldus Mertens, die vanavond gewoon in de basis verwacht wordt voor het bekertreffen met Udinese. "Ik zeurde over een gebrek aan speeltijd toen ik op de bank zat, dus nu ga ik niet mopperen."

"De goals zullen wel weer volgen", blijft Mertens rustig. "De voorbije maanden hebben we veel ploegen kunnen verrassen met onze manier van voetballen, maar inmiddels kennen de tegenstanders onze manier van spelen ook. Ze hebben ons spel tot in de puntjes bestudeerd en dat maakt het iets moeilijker. Het is nu aan ons om hen weer te verrassen."

Op training getoond dat hij doel nog weet staan

Dat Mertens de goal echt wel nog weet staan, bewees hij enkele dagen geleden op training. De spits deed de monden van zijn ploegmaats openvallen met een fantastisch afstandsschot en de viering mocht er ook wel zijn...

