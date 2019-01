Drie goals in zeven dagen: Romelu Lukaku prikt nu ook in FA Cup, pronkt met straffe statistiek én houdt ‘duimmysterie’ in stand KTH/GVS

05 januari 2019

15u24 6 Buitenlands Voetbal Drie matchen, drie goals, derde keer de mysterieuze viering met de duim in de mond. En toch is er geen garantie dat Romelu Lukaku (25) volgend weekend tegen Tottenham in de basis staat. Tegen tweedeklasser Reading (2-0 winst) stuurde Ole Gunnar Solskjaer zijn bankzitters het veld in. Lukaku, voor het eerst in de basis onder de interim-coach, scoorde net voor rust na een knappe loopactie.

GOOOAL | Romelu Lukaku verdubbelt de voorsprong! 🇧🇪 Zijn 3de doelpunt in 7 dagen! 💪



2️⃣-0️⃣ #MUNvREA pic.twitter.com/8oHPqsScqL Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Zijn statistieken in de FA Cup heeft hij wat opgedreven, 13 goals in zijn laatste 14 FA Cupduels, maar veel koopt hij niet met die cijfers. Zelfs geen basisplaats. Ole Gunnar Solskjaer was tevreden met de kwalificatie, minder met de prestatie van zijn onuitgegeven elftal. Had hij ookt niet verwacht. Tegen Reading kregen zijn bankzitters een kans. Daaronder ook Romelu Lukaku, voor het eerst onder de interim-trainer aan de aftrap.

United had het voor rust moeilijk met de tweedeklasser. Ook Lukaku. Verdedigers kort op de huid en Alexis Sanchez die vaak zelf de opening zocht. Toch wordt er van een spits van United meer verwacht. Net voor het halfuur mocht hij de eerste keer de diepte in duiken. Dat doet hij liever dan met de rug naar doel te spelen. Lukaku hield z’n naaste belager in een sprintduel af, verslikte zich eerst in de bal en trapte tot slot recht op Reading-doelman Jaakkola. Bij zijn tweede poging was het wel raak. Fraaie dieptepass, knappe ren, geen verdediger op het lijf en de coole afwerking vanuit een scherpe hoek. Het dumpje ging in de mond, de arm in de lucht. De reden achter die viering is nog altijd onduidelijk. Het mysterie houdt aan.

13 - Romelu Lukaku has scored 13 goals in his last 14 FA Cup appearances, including netting six in seven for Man Utd. Assured. pic.twitter.com/hjd7i1LzIu OptaJoe(@ OptaJoe) link

Kattenpootje Fellaini

Reading sputterde na rust nog even tegen. Doelma Romero hield echter de nul. Invaller Marouane Fellaini kreeg nog een kans op een derde treffer, maar het kattenpootje miste kracht en richting. Big Rom kwam na rust niet meer in stelling.

PENALTY | Juan Mata zet de strafschop feilloos om! ✅



1️⃣-0️⃣ #MUNvREA pic.twitter.com/tkuYIG194T Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Lukaku test doelman Jaakkola met een hard schot! 👀 #MUNvREA pic.twitter.com/mwphpiX9n2 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Burnley in het slot door

Burnley vond pas in de slotfase een gaatje tegen Barnsley, uit de League One, het derde Engelse voetbalniveau. Invaller Wood (90.+2) maakte in de extra tijd de 1-0, op strafschop. Steven Defour was in minuut 78 naar de kant gehaald bij de thuisploeg.