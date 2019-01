Drie goals in zeven dagen: Romelu Lukaku prikt nu ook in FA Cup, pronkt met straffe statistiek én houdt ‘duimmysterie’ in stand GVS

05 januari 2019

15u24 0 Buitenlands Voetbal Drie matchen, drie goals. Nadat Romelu Lukaku twee pijlsnelle goals liet optekenen na PL-invalbeurten tegen Bournemouth en Newcastle United, knalde de Rode Duivel ook bij zijn eerste basisplek onder interim-coach Solskjær raak. Machester United won in de derde ronde van de FA Cup met 2-0 van Reading.

GOOOAL | Romelu Lukaku verdubbelt de voorsprong! 🇧🇪 Zijn 3de doelpunt in 7 dagen! 💪



2️⃣-0️⃣ #MUNvREA pic.twitter.com/8oHPqsScqL Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Hij had het lastig in de eerste helft, Romelu Lukaku. Verdedigers kort op de huid en Alexis Sanchez die te vaak zelf de opening zocht. Wachten geblazen dus op die ene versnelling, en net voor het halfuur sloeg de motor van de Rode Duivel dan toch voor het eerst aan. Lukaku hield z’n naaste belager in een sprintduel af, verslikte zich ietwat knullig in de bal en trapte tot slot recht op Reading-doelman Jaakkola. Geen nood, net voor rust ontving ‘Big Rom’ opnieuw een fraaie dieptepass. Enig verschil: dit keer moest de aalvlugge spits niet afrekenen met een verdediger aan zijn lijf. Lukaku omspeelde de doelman en legde vanuit een scherpe hoek fijntjes binnen. 2-0. Daarmee was Romelu meteen een indrukwekkende statistiek rijker. In zijn laatste 14 FA Cup-duels scoorde hij liefst 13 keer. Ohja: hij vierde alweer met de duim in de mond, het mysterie houdt aan.

13 - Romelu Lukaku has scored 13 goals in his last 14 FA Cup appearances, including netting six in seven for Man Utd. Assured. pic.twitter.com/hjd7i1LzIu OptaJoe(@ OptaJoe) link

Kattenpootje Fellaini

De club uit de Championship deed het niet onaardig, durfde te voetballen, maar was zowel voor als na rust te onmondig op het moment van de waarheid. Al moest gelegenheidsdoelman Romero in de tweede helft op enkele schuchtere pogingen toch tweemaal aan de bak. Aan de overzijde kreeg Marouane Fellaini nog dé kans op een derde treffer, maar het kattenpootje van de rijzige middenvelder die pal op het uur inviel miste kracht en richting. Ook de Braziliaanse Belg Andreas Pereira vlamde zich nog bijna op het scorebord. Maar met 2-0 waren die van United al lang tevreden, volgende week zondag moet het immers naar Tottenham.

PENALTY | Juan Mata zet de strafschop feilloos om! ✅



1️⃣-0️⃣ #MUNvREA pic.twitter.com/tkuYIG194T Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Lukaku test doelman Jaakkola met een hard schot! 👀 #MUNvREA pic.twitter.com/mwphpiX9n2 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Burnley in het slot door

Burnley vond pas in de slotfase een gaatje tegen Barnsley, uit de League One, het derde Engelse voetbalniveau. Invaller Wood (90.+2) maakte in de extra tijd de 1-0, op strafschop. Steven Defour was in minuut 78 naar de kant gehaald bij de thuisploeg.