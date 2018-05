Drie dagen voor de Champions League-finale in Kiev: gigantisch matchfixing-schandaal losgebarsten in Oekraïne LPB

23 mei 2018

15u40 0 Buitenlands Voetbal In Oekraïne is drie dagen voor de Champions League-finale in Kiev een gigantisch matchfixing-schandaal aan het licht gekomen. Liefst 35 clubs zouden bij de onfrisse handel betrokken zijn. Shakhtar Donetsk en Dinamo Kiev, de twee topclubs in Oekraïne zouden buiten schot blijven.

De Oekraïense politie viel binnen bij 35 voetbalclubs, daarbij vijf clubs die op het hoogste niveau uitkomen: FC Zorya Luhansk, Vorskla Poltava, Zirka, Olimpik Donetsk en Olexandria. Zeker ook één scheidsrechter werd opgepakt vanwege matchfixing. De clubs waar de invallen plaatsvonden, vormen samen 67 procent van de profclubs.

De politie is vijf criminele groepen op het spoor die betrokken zouden zijn bij 57 zaken rond matchfixing. Er zouden in totaal 328 mensen bij betrokken zijn. "De criminele groepen bestaan uit eigenaars van voetbalclubs, spelers, scheidsrechters, coaches en burgers", zegt Arsen Avakov, minister van Binnenlandse Zaken. Het corrupte netwerk zou 4,2 miljoen euro hebben opgestreken door in Azië in te zetten op matchen uit de Oekraïense competitie, waarvan het resultaat op voorhand werd afgesproken. Tijdens een persconferentie in Kiev werden video’s en audiotapes gepresenteerd waarop telefoongesprekken te horen zijn.

De onthulling van het matchfixingschandaal komt op een bijzonder slecht moment voor Oekraïne, dat zich niet kon plaatsen voor het WK in Rusland. Nu zaterdag krijgt de Oekraïense hoofdstad Kiev de schijnwerpers van de hele voetbalwereld op zich gericht met de finale van de Champions League tussen Real Madrid en Liverpool.

