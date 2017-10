Drie Belgische landstitels, maar heel wat minder succesvol in het buitenland: de trainerscarrière van Franky Vercauteren XC

Franky Vercauteren is de nieuwe trainer van Cercle Brugge. Als coach wordt het allesbehalve zijn eerste opdracht in België. De gewezen Rode Duivel won al drie landstitels, maar kende in het buitenland heel wat minder succes. Een overzicht.

Franky Vercauteren begon zijn trainerscarrière bij KV Mechelen. Eerst als jeugdtrainer (tussen 1994 en 1997) en vervolgens ook een seizoen als hoofdcoach na de degradatie naar tweede klasse. Vercauteren loodste Malinwa meteen naar de eindronde en keerde in de zomer van 1998 terug naar Anderlecht, waar hij als speler een indrukwekkende carrière had opgebouwd.

Prins van het Astridpark

Na bijna zeven jaar als assistent bij paars-wit schopte Vercauteren het in februari 2005 tot hoofdcoach bij de Brusselaars. Anderlecht sloot het seizoen af op de tweede plek, en nadien gidste Vercauteren zijn geliefde club naar twee landstitels op rij. Feest in het Astridpark, tot Ariël Jacobs in 2007 tot hulptrainer werd benoemd. Het klikte niet met de hoofdcoach, en de resultaten bleven uit. In november 2007 werd Vercauteren dan ook de laan uit gestuurd bij paars-wit, Jacobs nam het roer over.



Een jaar later werd Vercauteren assistent van bondscoach René Vandereycken. Nadat de Rode Duivels het WK in Zuid-Afrika niet haalden, werd ook Vandereycken aan de deur gezet. Zijn opvolger Dick Advocaat hield het al snel voor bekeken, waardoor Vercauteren de nationale ploeg enkele maanden onder zijn hoede nam. Het werd geen makkelijke periode voor de coach. Na de pijnlijke 2-1-nederlaag in Armenië gaf ook Vercauteren er de brui aan.

Kampioen met Genk

Bij Racing Genk zette Vercauteren zijn trainerscarrière weer op de rails. Eind december 2009 volgde hij er de ontslagen Hein Vanhaezebrouck op. Vanuit een verloren positie bracht Vercauteren de Limburgers nog naar Europees voetbal. Een jaar later haalde hij er helemaal zijn gram. Vercauteren versloeg onder meer zijn rivaal Ariël Jacobs en pakte de landstitel met Genk. Meteen ook zijn derde én laatste in België.



Verrassing alom toen Vercauteren voor het grote geld bij Al-Jazira koos, een club uit Abu Dhabi. Toch werd het er geen leuke periode voor onze landgenoot. Vercauteren had geen al te goede relatie met de spelersgroep en werd begin maart 2012 bedankt voor bewezen diensten. In oktober dat jaar maakte hij de overstap naar Sporting Lissabon. Het werd andermaal een kort avontuur voor de Belg. Na nog geen drie maanden mocht Vercauteren opnieuw ophoepelen.

Van Mechelen naar Samara

Bij oude liefde KV Mechelen slaagde Vercauteren erin om met een matige kern Malinwa in eerste klasse te houden. Dat was ook de doelstelling van de club, maar toch kreeg Vercauteren geen contractverlenging van Johan Timmermans, de voorzitter van de Maneblussers.



In juni 2014 trok Vercauteren opnieuw naar het buitenland: Samara. In zijn eerste seizoen dirigeerde hij de Russische club naar de hoogste voetbalklasse. Het jaar nadien eindigde Samara in de middenmoot, maar in 2016 kon onze landgenoot geen goed voetbal meer op de mat leggen. Samara telde na twaalf wedstrijden amper zeven punten. Eind oktober 2016 werd hij er op 60-jarige leeftijd de laan uitgestuurd.

