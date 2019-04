Dribbelgoal tegen West Ham United geen uitzondering: de tien mooiste parels van Eden Hazard bij Chelsea TV

09 april 2019

15u27 2 Buitenlands voetbal Eden Hazard is bij Chelsea met 16 goals en 12 assists aan zijn beste seizoen ooit bezig in de Premier League. Tegen West Ham United nam hij beide treffers voor zijn rekening. Vooral zijn eerste goal gaat de wereld rond. En dat is niet eens een uitzondering, want Hazard trapt wel vaker een beauty tegen de netten. Tien wondermooie treffers op een rij.

Eerst en vooral: kijk en geniet nog een keer van het pareltje tegen West Ham.

.@hazardeden10 op wandel in zijn speeltuin! 👑 pic.twitter.com/X44ASu0Kvn Play Sports(@ playsports) link

Tien andere wereldgoals van Eden

• Chelsea staat in eigen huis 1-2 achter tegen Tottenham Hotspur in een Premier League-wedstrijd (02/05/2016). Tijd voor Hazard om zich te laten zien. Hij zet zelf de aanval op om vervolgens na een één-tweetje met Diego Costa prachtig af te ronden.

• In een makkelijke Premier League-wedstrijd tegen Stoke City (12/01/2013) leidt Chelsea met 3-0. Hazard krijgt de bal aangespeeld en ziet maar één ding voor zich: een open schietkans. Vanop ongeveer dertig meter knalt hij in doel.

• Eden Hazard vindt in de Premier League-wedstrijd tegen Liverpool (11/05/2016) niet meteen een aanspeelpunt. Zoekend naar een vrije man begint hij te dribbelen en komt de nummer ‘10' naar binnen toe. Als hij dan toch aan de goal staat, schiet Hazard ‘The Blues’ op voorsprong.

• Hij staat als enige op de speelhelft van Arsenal met vijf Gunners rondom hem. Dat belet Hazard niet om op zijn eentje door te gaan en het hele speelveld over te lopen. Nadien ziet Koscielny sterretjes en wordt Petr Cech geklopt. Deze dribbel wordt vergeleken met die van Maradona op het WK ‘86 in de wedstrijd tegen Engeland.

• De actie begint bij een poortje van Hazard die de bal meteen terugkrijgt. ‘The Snake’, zoals ze hem in Engeland wel eens noemen, snijdt van de rechterflank naar binnen en knalt de bal overhoeks in doel. Daarmee nam Chelsea een 1-2-voorsprong op het veld van Liverpool in een EFL Cup-wedstrijd.

• Spannend was het in ieder geval, want pas in de 92ste minuut trapt Eden Hazard ‘The Blues’ naar de volgende ronde van de Europa League in 2013. Chelsea schopt het verder tot de finale waarin het te sterk is voor Benfica (2-1). Hazard mist dit hoogtepunt door een blessure.

• Niet twijfelen moet Hazard hebben gedacht als hij op links wordt aangespeeld in een Premier League-match tegen Manchester United. Nog even controleren en dan vol uithalen. De bal krult enig mooi in de rechtse hoek. Anders Lindegaard moet zich omdraaien.

• Penalty’s zijn ook nooit echt een probleem voor publiekslieveling Hazard. Van de weinige die hij miste, zette hij er enkele in de herkansing alsnog om. Ook deze gaat feilloos binnen in de finale van de EFL-cup, en hoe. Hazard doet het met een ‘Panenka.’ Maar daarmee kon hij niet bijdragen tot een overwinning, want Manchester City ging met de beker naar huis.

• ‘The Blues’ kennen niet veel moeite in een Champions League-thuismatch tegen Maribor. Wanneer het al 4-0 staat, zet Hazard eerst een penalty om. Voor het mooiste doelpunt van de avond is het wachten tot op het einde. In minuut 90 controleert de Rode Duivel een lange bal. Kap naar links, kap naar rechts en hard binnenschieten. Hazard legt de 6-0-eindstand vast.