Drama op EK U17: doelman in tranen nadat hij beslissende strafschop stopt, maar door ref van het veld wordt gestuurd en land alsnog ziet verliezen Yari Pinnewaert

15 mei 2018

09u39 90 Buitenlands Voetbal Gisteren las u hier al hoe onze U17 stuntten door titelverdediger Spanje uit te schakelen in de kwartfinales van het EK en ook onze noorderburen schaarden zich bij de laatste vier. Zij nemen het daarin op tegen gastland Engeland, maar die kwalificatie had heel wat voetjes in de aarde. Zo won jong Oranje na een strafschoppenreeks… nadat de Ierse doelman werd uitgesloten bij de mogelijk beslissende elfmeter.

Ireland have been eliminated in bizarre, controversial fashion at the U17 Euros after goalkeeper Jimmy Corcoran was shown a second yellow card for moving off his line too early during the penalty shootout https://t.co/O48xsGehPh pic.twitter.com/yroYmS84ca RTÉ Soccer(@ RTEsoccer) link

Na 90 minuten stond het 1-1 en in de verlengingen kregen we geen goals meer, waardoor strafschoppen een winnaar moesten aanduiden in het duel tussen Ierland en Nederland. In die reeks mocht Oranje-aanvoerder Daishawn Redan bij 4-4 de beslissende penalty trappen, maar die werd gered door Jimmy Corcoran, de Ierse doelman. De groenhemden weer in de running zou je denken, maar dat was zonder Zbynek Proske gerekend.

De Poolse ref zag hoe de jonge goalie te snel van zijn lijn was gekomen op het moment van de trap van Redan en stopte die prompt een geel karton onder de neus. Omdat hij ook tijdens de wedstrijd al op dergelijke manier bestraft werd, kreeg hij logischerwijze ook rood te zien. De reglementen schrijven dan voor dat “de plaats van de doelman moet worden ingenomen door een speler die de wedstrijd heeft afgemaakt”, waardoor verdediger Oisin McEntee ging postvatten onder de lat. Hij kon de tweede poging van Redan niet keren, waardoor Oranje zich dus mocht opmaken voor een feestje én de halve finales.

De hele Ierse entourage op de achterste poten natuurlijk, niet in het minst Martin O'Neill. Hij is bondscoach bij de grote jongens en nadat hij de partij van zijn jonkies vanuit de tribunes had gevolgd, stormde hij op scheidsrechter Proske af om die even zijn gedacht te zeggen. Mogelijk krijgt dit nog een staartje voor O'Neill.