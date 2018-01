Drama in Koeweit: fans tuimelen van tribune nadat glazen hek het begeeft

Bron: ANP, Belga 2 EPA Buitenlands Voetbal Vreselijke beelden vanuit Koeweit-stad, waar vanavond de finale van de Golf Cup werd gespeeld. Het glazen hek van een tribune begaf het, waardoor toeschouwers naar beneden tuimelden. Naar verluidt vielen er enkele tientallen gewonden.

Oman won eerder op de avond de Golf Cup voetbal, een kampioenschap voor Arabische landen rond de Perzische Golf. In Koeweit City versloeg Oman de Verenigde Arabische Emiraten na 120 doelpuntenloze minuten met strafschoppen (5-4). Oman wordt getraind door de Nederlandse bondscoach Pim Verbeek. Het is voor het team het tweede goud, na 2009. In de groepsfase waren de rollen nog omgekeerd en wonnen de Verenigde Arabische Emiraten, getraind door de Italiaan Alberto Zaccheroni, van Oman (1-0). Zaccheroni en co beëindigen het toernooi als verliezend finalist, zonder ook maar één doelpunt te hebben tegengekregen.

