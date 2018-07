Door de grote poort: Atlético-doelman pakt bij debuut drie elfmeters en scoort dan zelf MDB

27 juli 2018

Drie strafschoppen gestopt en zelf eentje omgezet. Tot zover het debuut van Antonio Adan bij Atlético Madrid. De 31-jarige Spanjaard mocht in de Champions Cup in Singapore tegen Arsenal tijdens de rust opdraven. Na verlengingen prijkte de 1-1-stand nog op het scorebord waarna Adan in de strafschoppenreeks op het voorplan trad. De doelman die bij Real Betis werd weggeplukt zette zelf de beslissende elfmeter om zodat Atlético Madrid het met 3-1 haalde. Van een fraai debuut gesproken.