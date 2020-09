Domper voor Oranje: Italië legt zwaktes Nederland bloot Sjoerd Mossou

07 september 2020

22u46 0 Nations League Een volkomen verdiende nederlaag tegen Italië (0-1) zal de druk op de KNVB-top alleen nog maar vergroten. Het verlies in het toernooi om de Nations League is niet perse een ramp, wel een teken aan de wand.

GOAL | Nicolo Barella kopt de Azzurri op slag van rust op voorsprong na een knappe combinatie! 🤯👏



0️⃣-1️⃣ #NEDITA pic.twitter.com/mCMqsc20Gb Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De KNVB dacht nog wat tijd te kunnen rekken met een nieuwe bondscoach, leunend op Adje interim Dwight Lodeweges, maar de roep om een opvolger van Ronald Koeman zal de komende dagen alleen maar heviger worden.

Niet vaak werd het Nederlands elftal in de laatste twee jaar zo opzichtig afgebluft als vanavond in de Johan Cruijff Arena, in het bijzonder voor rust. Oranje wankelde en worstelde dik een helft lang, op tactisch gebied volledig lamgelegd door de Italianen. Na rust toonde het Nederlands elftal iets van herstel, maar onvoldoende om de schade te repareren.

De ploeg van Roberto Mancini had zijn strategie feilloos uitgedokterd, spelend met feitelijk drie verdedigers, en met linksback Leonardo Spinazzola als een ver doorgeschoven extra middenvelder. Ook onder Koeman kende Oranje dat soort wedstrijdfases, twee keer tegen Duitsland onder andere, maar toen had het de macht om het tij te keren, soms met wat geluk, soms dankzij een tactische omzetting.

Nu niet. Agressief zetten de Italianen voor rust druk op het middenveld van Oranje, dat voortdurend in zijn achteruit werd gedwongen. Steeds opnieuw slaagde de snelle omschakeling van Italië, volledig de baas dankzij een dynamisch middenveld en een beweeglijke aanval, met de voortreffelijke spits Ciro Immobile als grote man.

Dat het Nederlands elftal tot de slotminuut van de eerste helft stand hield, mocht een klein wonder heten. Nicolò Barella, Nicolò Zaniolo, Immobile: allemaal zagen ze in de eerste twintig minuten het oogwit van Jasper Cillessen. Zo’n beetje iedere loopactie zorgde voor dreiging of gevaar.

Lodeweges trachtte vanaf de zijlijn te repareren, maar slaagde niet of nauwelijks. Georginio Wijnaldum, op papier spelend als rechtsbuiten, moest voortdurend achter Spinazzola aan. Frenkie de Jong slaagde amper om vóóruit te spelen, steeds onder druk gezet door Barella. En Memphis, geïsoleerd in de punt van de aanval, kwam er geen moment aan te pas tegen Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci.

Eerst schoot Insigne de bal nog vlak voorlangs, maar op slag van rust viel alsnog de dikverdiende Italiaanse goal, niet toevallig uitgespeeld over Oranjes lamme rechtervleugel. Immobile week uit naar de zijkant van het strafschopgebied en bediende Barella, die overtuigend raak kopte: 0-1.

In de tweede helft trok Nederland het initiatief iets nadrukkelijker naar zich toe, maar kantelen deed het spelbeeld niet. Ook in de tweede helft was de eerste kans voor Italië, een schietkans voor Insigne, opnieuw ingeleid door Spinazzola vanaf de Italiaanse linkerkant.

Pas na een klein uur creëerde de thuisploeg zijn eerste uitgespeelde kans, toen Van de Beek van dichtbij op keeper Gianluigi Donnarruma stuitte. Oranje trachtte het initiatief te nemen, maar in de counter bleef Italië minstens zo dreigend. Kansen bleven zeldzaam, ook omdat de tegenstander nu koos voor een meer klassieke strategie, geconcentreerd en vakkundig verdedigend.

Het Nederlands elftal miste de frisheid voor een overtuigend slotoffensief, ook met stormram Luuk de Jong in de spits. Niet zo vreemd ook in deze fase van het seizoen, na maanden zonder spelritme en nog vol in voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar de vraag is echter of die nuance overeind blijft in de komende weken.

In oktober en november moet dit Oranje opnieuw vol aan de bak. In Zeist zijn visie en daadkracht geboden.

Haaland twee keer aan het kanon

In de B-divisie verloor Tsjechië met 1-2 van Schotland. Geen verrassing, want de Tsjechen traden met een erg onervaren ploeg aan nadat het coronavirus de selectie had getroffen. Pesek (12') bracht Tsjechië wel op voorsprong, maar Dykes (27') en Christie (52') zetten de scheve situatie recht voor Schotland. Nog in de B-divisie ging Noorwegen met 1-5 winnen bij Noord-Ierland. Dortmund-aanvaller Haaland (7, 58') scoorde twee keer, net als Alexander Sorloth (ex-Gent, 19' en 47'). Roemenië won met 2-3 bij Oostenrijk, Israël en Slovakije speelden 1-1 gelijk.