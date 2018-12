Dominant op het veld en in de stats: Eden Hazard bevestigt status van meest beslissende speler in de Premier League met goal en assist

Kristof Terreur in Engeland

16 december 2018

16u15

Bron: @HLNinEngeland 1 Brighton & Hove Albion BHA BHA 1 einde 2 CHE CHE Chelsea Buitenlands Voetbal “I like Spider-Man. I’m Spider-Man.” Gevraagd naar welke superheld hij graag eens zou spelen, twijfelde Eden Hazard (27) onlangs geen seconde. Meer dan ooit is hij de Spider-Man van Chelsea: de spin in het web die voorin alle lijntjes verbindt. Afwerker, aangever en aanvoerder van de assistranking. De meest bepalende speler in de Premier League met 8 goals en 9 assists. Tegen Brighton was hij de architect voor de opener van Pedro en maakte hij zijn eerste sinds begin oktober.

Kleine kwaaltjes, eerst de rug dan de enkel, hebben Eden Hazard niet echt afgeremd. Met acht doelpunten en negen assists in zestien wedstrijden is hij beslissend om de 72 minuten. Cijfers waarmee hij primus is in de Premier League. Met zijn blitzstart van het seizoen, zeven goals in acht matchen, had hij de lat bijzonder hoog gelegd. Omdat hij voor Brighton sinds 7 oktober niet meer had gescoord, wezen sommige waarnemers al op een dip, maar ze vergaten gemakshalve wel dat hij sindsdien ook vijf assists in zeven matchen achter zijn naam had. De afwerker is ook aangever geworden.

En Hazard mag die stats gerust naast die van Kevin De Bruyne leggen, een jaar geleden overal de hemel ingeprezen voor zijn beslissende passes. Op 16 december 2017 stond het metertje van De Bruyne, na evenveel speeldagen, op acht. Hazard heeft er nu al negen. IJkpunt. Geen speler in de Europese topcompetities met zoveel assists. Hij is de eerste die in de Premier League de kaap van plus 8 goals en plus 8 assists overschrijdt. Enkel Man City-flyers Raheem Sterling (9 goals en 6 assists) en Leroy Sane (6 goals en 7 assists) zitten in zijn spoor. In de topcompetities heeft er maar eentje betere cijfers: Lionel Messi met 11 goals en 8 assists.

Eden Hazard has finally scored. First goal since the 7th of October. His Balance:



🏟 16 games

⚽️ 8 goals

🅰️ 9 assists#cfc Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

Eindelijk drukt hij zijn talent ook uit in statistieken - hij ligt er nog altijd niet wakker van: “Zolang ik maar plezier heb”. Heeft hij onder Maurizio Sarri. Met een knappe actie in de zestien schotelde hij op Brighton Pedro de 0-1 voor. De tweede nam hij voor zijn rekening. Balverlies, scherpe counter, knappe pass van Willian en oog in oog met Mat Ryan ijzigkalm. Zijn eerste doelpunt sinds Southampton.

‘Edenpendent’

Zijn trainer, Maurizio Sarri, noemt Hazard zonder schroom zijn belangrijkste aanvallende schakel. Jorginho is de regulator in het zogenaamde Sarri-ball, het tiktakvoetbal waar de Italiaan voor wil staan, maar voorin in de aanvalslinie is onze landgenoot de spin. “Eden heeft eindelijk de aanvallende trainer die hem toekomt”, vertelde Vincent Kompany ons vorige week. “Veel heeft hij er niet gehad in zijn carrière. Zo’n trainer heeft hij nodig om het beste in hem naar boven te krijgen.”

Het aandeel van Hazard moet niet worden onderschat. Hij creëert de meeste kansen (47) in de Premier League, daarbij geholpen dat hij zoals De Bruyne en co af en toe ook hoek- en vrijschoppen voor zijn rekening mag nemen. Wanneer hij op het veld staat, heeft Hazard rechtstreeks een voet in 57 procent van de doelpunten. Bij gebrek aan een klassespits is Chelsea wel erg afhankelijk van zijn spelmaker. Zoals ex-coach Antonio Conte regelmatig terecht opmerkte: misschien is Chelsea wel te gebonden aan de vorm van de dag van Hazard. Edenpendent.

Toen Hazard onlangs tijdens een vragenkwartiertje met de fans op Chelsea TV werd gevraagd welke superheld hij ooit hoopt te spelen in een film, antwoordde hij zonder verpinken: “I like Spider-Man. Ik ben Spider-Man.” De spinneman die bij Chelsea voorin alle lijntjes verbindt en die met zijn kwieke voetjes en lenigheid vaak aan zijn tegenstander ontsnapt.

Bij Brighton kregen ze geen vat op hem. Enkel met een venijnige trap van Stephens op de binnenkant van de enkel in het slot. Licht mankend verliet hij het veld. Dat wordt weer wonden likken. Grimas op het gezicht.