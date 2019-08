Dolle taferelen op Sardinië: Cagliari onthaalt Nainggolan als een held Kristof Terreur

03 augustus 2019

16u06 8 FOTO 📸- VIDEO 📹 | #Cagliari, che accoglienza per Nainggolan! Le immagini



➡ https://t.co/2eCMrFK22H pic.twitter.com/Vsv6AZXf58 Gianluca Di Marzio(@ DiMarzio) link Buitenlands voetbal Zo wordt zijn terugkeer naar zijn oude liefde onthaald. Honderden Cagliarifans omstuwden verloren zoon Radja Nainggolan (31) op de luchthaven en bezongen hem. De ex-Rode Duivel opteerde voor een stap terug naar de club waar hij destijds doorbrak en de stad waar hij echtgenote Claudia ontmoette. Een keuze ingefluisterd door persoonlijke redenen: zijn vrouw vecht tegen kanker.

Liefde overwint. Hun huwelijk heeft crisissen, stommiteiten, ruzies en rake klappen overwonnen, maar in moeilijke tijden kiest de ­losbandige Radja Nainggolan resoluut voor vrouw Claudia (37), moeder van hun kinderen Aysha (7) en Mailey (bijna 3). De voormalige Rode Duivel liet Inter gisteren weten dat hij absoluut terug wil naar Cagliari, de club uit Sardinië waar hij tussen 2010 en 2014 zijn doorbraak forceerde. Zijn makelaar legde donderdag de laatste hand aan de overeenkomst tussen speler en club. En ook de clubs raakten er onderling snel uit. Inter, dat hem na een turbulent seizoen liever kwijt was dan rijk, respecteert zijn wens om terug te keren naar de heimat van echtgenote Claudia. Een stap achteruit van een Champions Leagueclub naar een degradatiekandidaat om haar bij te staan. Een maand geleden kondigde zij op Instagram aan dat ze tegen een tumor vecht. “Vanaf vandaag bewandel ik een nieuw pad in het leven... de chemotherapie. Na de vele tranen is het nu tijd om dit lelijke beest te ­bestrijden.” Een gevecht dat ze beter aangaat in een vertrouwde omgeving, dicht bij familie en vrienden, in de buurt van Cagliari. Het stel liep mekaar daar destijds tegen het lijf: de ­excentrieke rebel met het zorgzame kantje en de expressieve plantrekster die er ook graag uitspringt. Een coup de foudre.

Piccolo ritardo per il volo Milano-Cagliari. Radja #Nainggolan è atteso a Elmas per il suo ritorno. pic.twitter.com/SHxm53kPj2 Cede Canale(@ CedeCanale) link

Zijn zaakwaarnemer had ook een vruchtbaar gesprek met Fiorentina. Een uitdaging die Nainggolan ook zag zitten, maar ­uiteindelijk koos hij met het hart voor vrouw en kinderen. ‘Il ­Ninja’ weet ­immers hoe genadeloos kanker kan toeslaan. In 2010 verloor hij zijn moeder aan de ziekte. ”Ik heb het nog altijd moeilijk rond de datum dat ze is ­gestorven”, ­getuigde hij daarover in ‘NINA’. “De dierbaarste persoon in mijn leven moeten missen, valt zwaar. Elke dag nog denk ik: ‘Radja, doe wat zij voor jou deed.’ Voor ze stierf, vroeg ze me om voor mijn tweelingzus en de familie te zorgen. Ze heeft mijn dochters niet gekend. Aan Aysha vertel ik vaak over mijn moeder. Ik wil dat ze goed weet wie ze was en wat ze voor me betekende.” Hij had gepland om ten vroegste op zijn 33ste terug te keren naar Sardinië, maar het lot beslist er anders over.

Onprofessioneel

Bondscoach Roberto Martínez weerde hem ­vorig jaar uit zijn WK-selectie, gevolgd door een storm van verontwaardiging, maar met een miljoenentransfer hoopte Nainggolan revanche te nemen. Hij ruilde zijn heldenstatus bij AS Roma in voor een avontuur bij Inter. Milaan bracht hem echter weinig geluk. Daarbij niet geholpen door zijn badboy-streken en onprofessionele gedrag naast het veld — niet alleen de sigaretten. Hij plooide een Ferrari. Hij liet zich gaan in de Milanese nachtclubs. Hij ging in de clinch met fans. Hij kwam regelmatig te laat opdagen voor training. Hij werd disciplinair geschorst door zijn club. Hij liet dieven in een casino hem 150.000 ontfutselen...

Bij Cagliari hoopt hij zijn leven weer op orde te krijgen. Het herstel van zijn vrouw primeert. “Ik ben blij dat ik naar huis terug kan keren”, aldus Nainggolan. “Ik heb deze deal proberen door te drukken en dat is oké. Op dit moment heb ik andere prioriteiten en daarom was het gemakkelijk om te kiezen voor Cagliari. Nu ga ik gewoon weer voetballen en bewijzen dat Inter verkeerd was om me te laten gaan.”

Dat denken de fans er ook van. Zie het heldenonthaal.