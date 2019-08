Doelman van Turkse eersteklasser verliest minuten na zware botsing plots het bewustzijn Redactie

17 augustus 2019

23u34

Bron: AD.nl 2 Buitenlands voetbal Sivasspor-doelman Mamadou Samassa is vanavond naar het ziekenhuis afgevoerd. De 29-jarige Malinese doelman kwam hard in botsing met Besiktas-spits Tyler Boyd. Enkele minuten later verloor hij plots het bewustzijn.

De keeper stond aan de zijlijn en werd ondersteund door een verzorger toen hij plots naar de grond ging. Samassa werd vervolgens meteen met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. De Malinees was bij bewustzijn toen hij op de brancard lag. Volgens beINSports heeft Samassa in elk geval last van geheugenverlies, meer informatie over zijn toestand is op dit moment niet bekend. Sivasspor won de partij verrassend met 3-0.

De botsing:

USMNT Only on Twitter Tough collision between Tyler Boyd & opposing GK Mamadou Samassa. (@metinverim) https://t.co/3QN8JTclue

En plots verliest Samassa het bewustzijn:

Burak ᴮᴶᴷ 🇹🇷🦅 on Twitter Tyler Boyd ile çarpışan Samassa oyundan çıkarken böyle yere yığıldı .. Allah beterinden korusun Çok üzücü bir görüntü .. Çok Geçmiş olsun Samassa İnşallah ciddi birsey yoktur 🙏 https://t.co/4n4257bryH