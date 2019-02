Doelman spurt onwetend van het veld na bekerstunt van zijn team en laat feestvierende ploegmaats voor wie ze zijn. En dan volgt de verrassing op zijn telefoon LPB

06 februari 2019

12u43

Bron: Daily Mail 0 Buitenlands Voetbal Joe Day, doelman bij Newport County uit de League Two, heeft er een emotionele avond opzitten. Day en zijn ploegmaats tekenden in de FA Cup voor een onvervalste stunt. Newport kegelde door een 2-0-zege Middlesbrough, dat twee reeksen hoger uitkomt, uit het Engelse bekertoernooi. Maar voor de doelman zelf werd het sprookje pas na de match compleet. Zijn vrouw was tijdens de wedstrijd bevallen van een tweeling.

Dàt Joe Day gisteravond op het veld stond, was überhaupt een verrassing. Tien dagen geleden gaf de 28-jarige doelman bij het eerste bekerduel tegen Middlesbrough immers nog forfait. Zijn vrouw Lizzie was hoogzwanger en Day wilde bij haar zijn op het moment van de geboorte. Edoch, Newport sleepte op het veld van Middlesbrough een replay uit de brand. Eén-één werd het: de gelijkmaker van de bezoekers viel diep in blessuretijd. Herkansen dus voor Newport op eigen veld. De geboorte van de tweeling van Day en zijn partner liet intussen op zich wachten. De doelman dacht nog een keer diep na en besliste om zich gisteravond wél beschikbaar te stellen voor zijn team. Ook al was zijn vrouw al overtijd, als Newport zou doorstoten in de FA Cup, wachtte in de volgende ronde het grote Manchester City. Een te aanlokkelijk vooruitzicht voor Day om opnieuw langs de kant te blijven.

Gisteravond stuntte Newport dan een tweede keer, mét Joe Day tussen de doelpalen. De Welshe club versloeg Middlesbrough met 2-0 en mag zich opmaken voor een prestigieuze confrontatie met Kevin De Bruyne en co. Terwijl zijn feestvierende ploegmaats door het dolle heen waren, spurtte Day na het eindsignaal naar zijn trainer. “Can I go please?”, luidde het gehaast. Geloof het of niet: de doelman had er totààl geen idee van of zijn vrouw intussen eindelijk was bevallen. “Professioneel als hij is, had Joe zijn telefoon uitgeschakeld tijdens de match”, aldus Newport-coach Michael Flynn. “Het is niet dat ik het toestel verstopt had, hij schakelde zijn telefoon gewoon uit. Natùùrlijk mag je gaan, zei ik hem en vroeg hem of hij een lift nodig had.”

In de kleedkamer zette Day zijn mobieltje weer aan. Daarop stond inmiddels heuglijk nieuws: zijn vrouw was bevallen van twee schattige dochtertjes. Sophia Grace en Emilia Lillie kwamen op de wereld respectievelijk om 21u13 en 21u35, nog tijdens de eerste helft van het bekerduel.

👶👶 | A huge congratulations to ‘Keeper Joe Day and his wife Lizzie who gave birth to twins Sophia Grace Day and Emelia Lillie Day last night.



Mother Lizzie and the two girls are all healthy and already looking forward to the #EmiratesFACup Fifth Round! 🏆#OneClubOneCounty 💛 pic.twitter.com/dzJu9oMCRS Newport County AFC(@ NewportCounty) link

"He said gaffer, thank you so much, can I go please?"



Newport County goalkeeper Joe Day cut his celebrations short as his wife went into labour during the game!



Now that is dedication to the cause 👊 #DontMugOffTheCup pic.twitter.com/rotTqYtjAR Football on BT Sport(@ btsportfootball) link