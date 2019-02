Dodi Lukebakio, hot in Duitsland, (nog) niet in België: “Ik verdien selectie voor Rode Duivels” Jonas Van De Veire in Duitsland

20 februari 2019

06u30 0 Buitenlands Voetbal De flitsen zijn nu talrijker dan de fratsen. Dodi Lukebakio (21) bloeit helemaal open bij Fortuna Düsseldorf. “Soms denk ik: ‘Purée Dodi, met iets meer maturiteit was je misschien gelanceerd bij Anderlecht.’”

“Dit is een andere wereld, hé.” Dodi Lukebakio mijmert wanneer hij tijdens de fotoshoot de indrukwekkende arena van Fortuna Düsseldorf met 54.600 gekleurde zitjes overschouwt. Vier jaar na zijn debuut in Club - Anderlecht is de aanvaller een ­gespreksonderwerp in de grote Bundesliga.

Wat vond je zelf je hoogtepunt tot dusver? De hattrick tegen Bayern, scoren in de stunt tegen Dortmund of je award van ­‘Talent van de Maand’?

“Natuurlijk spreekt iedereen me aan over de drie goals tegen ­Bayern, maar eigenlijk vond ik dat niet eens mijn beste match. (lachje) Ik was gewoon efficiënt die dag. Bij heel wat andere wedstrijden voelde ik me minstens even sterk.”

Alleen gingen die beelden de wereld niet rond.

(knikt) “Ik merk zelfs dat tegenstanders me anders benaderen na die hattrick. Het is moeilijker ­geworden. Vroeger stonden flankverdedigers tegen een ploeg zoals de onze – die op de counter speelt – heel hoog. Nu blijven ze allemaal hangen. Ik krijg amper nog ruimte.”

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over sport

Anderlecht

sportdiscipline

voetbal