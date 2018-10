Dodelijk efficiënt Engeland zadelt Spanje met kater op, goals van bijzonder mooie makelij GVS

15 oktober 2018

22u37 1 Spanje SPA SPA 2 einde 3 ENG ENG Engeland Buitenlands Voetbal Een sombere avond voor Spanje. In groep 4 van League A in de Nations League ging een dodelijk efficiënt Engeland met de drie punten huiswaarts. Na een dik halfuur hing Spanje al in de touwen. La Roja probeerde na rust wel met goals van Alcácer en Ramos tot gevolg. Verder kwamen de Spanjaarden niet: 2-3.

Spanje startte furieus, maar na 38 minuten stond het zowaar... 0-3. Eerst rondden Sterling en Rashford twee uitgespeelde counters piekfijn af, net voorbij het halfuur maakte de flankspeler van Manchester City zijn tweede van de avond. La Roja breidde erop los, maar kreeg amper een kans in elkaar geknutseld. “It’s coming home”, tweette legende Gary Lineker laconiek.

Enrique gooide na rust man in vorm Alcácer in de strijd, en dat loonde meteen. Op een corner bezorgde hij de thuisaanhang een sprankeltje hoop. Spanje had nog meer dan een halfuur om het tij te keren en boksten nog aardig wat kansen in elkaar. Zo misten Alcácer en Asensio maar net en verhitte een dubieuze penaltyfase de gemoederen. De aansluitingstreffer van Ramos viel echter pas in blessuretijd. Te laat.

In groep 4 van League A doet Engeland dankzij de verrassende zege weer helemaal mee voor de eerste plek. De groepswinnaar gaat door naar de volgende ronde van de Nations League, het nummer drie degradeert. Kroatië is met één puntje op dit moment de hekkensluiter van de bende.

