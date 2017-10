Dode kippen aan de deklat, niemand die 'de 14' van Cruijff wil en gelukzak Witsel: de bizarre rol van bijgeloof in het Chinese voetbal TLB

12u17

Bron: Staantribune 0 rv Buitenlands Voetbal Dat Axel Witsel voor het avontuur koos toen hij tekende bij Tianjin Quanjian, staat als een paal boven water. De Rode Duivel zou in China in een nieuwe wereld terechtkomen en dat is ook het geval, zo blijkt uit een verhaal van de Nederlander Roel Cramer. Cramer is de assistent-coach van Qingdao Red Lions FC en vertelt aan het Nederlandse magazine 'Staantribune' dat bijgeloof wel heel belangrijk is in China en het Chinese voetbal.

"Bijgeloof is in China heel prominent aanwezig", aldus Cramer op de website van 'Staantribune'. "De Chinese voetballerij vormt geen uitzondering op het gebied van bijgeloof. Zo zijn er verhalen dat aan de vooravond van een belangrijke wedstrijd bij sommige clubs dode kippen aan de lat worden gebonden om de volgende dag het geluk aan hun zijde te hebben. Of dat men potten zout of as leeg strooit in het doelgebied. "



Maar het gaat allemaal nog wel wat verder. Zo verwerken veel clubs, zoals Witsels werkgever Tianjin, rood in hun clubkleuren, omdat dat de gelukskleur is in het land van de draak. Witsel boft dus, en dat doet de ex-speler van Standard, Benfica en Zenit Sint-Petersburg ook met zijn rugnummer 28.

AFP

"Ik wil dood"

Ook de rugnummers zijn in China de voedingsbodem voor bijgeloof. Op de achterkant van het truitje van de belangrijkste speler van een team prijkt daarom heel vaak het nummer acht, hét geluksnummer in China. Ook nummers als 18 of 28 zijn daarom in trekt. Witsel mag zich dus gelukkig prijzen. Het nummer vier is dan weer het ongeluksgetal in China.



"Aan het begin van het seizoen vertelde ik onze stand-in linksback Fang Zi Yi dat hij bofte met zijn rugnummer veertien", doet Cramer nog een opvallend verhaal uit de doeken. "Ik vertelde hem over Johan Cruijff en vervolgens vertelde hij mij dat het nummer veertien in het Mandarijn wordt uitgesproken als 'yao si' oftewel 'ik wil dood'. Rugnummer veertien is duidelijk geen hebbedingetje onder de Chinese voetballers."

AFP

Twitter