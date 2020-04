Docufilm vertelt aangrijpende levensverhaal van Iniesta die vocht tegen zware depressie: “Mama, is het goed als ik bij jou slaap?” XC

25 april 2020

11u47 3 Buitenlands voetbal ‘Andrés Iniesta, The Unexpected Hero’ ging eergisteren in première. De docufilm vertelt het levensverhaal van de Spaanse middenvelder, die ondanks zijn successen lange tijd worstelde met een depressie. “De dood van Dani was een harde klap. Ik werd helemaal neergehaald.”

Andrés Iniesta behoeft geen introductie. De 35-jarige middenvelder is een icoon van FC Barcelona en de Spaanse nationale ploeg. Het regent dan ook complimenten in de docufilm. “Hij is het grootste talent uit het Spaanse voetbal dat ik ooit heb gezien”, vertelt ex-ploegmaat Xavi Hernández. Luis Enrique, gewezen speler én coach van Barça, vult aan: “Iniesta heeft geen twee ogen. Hij heeft er vier.”

Ook onder meer Neymar, Pep Guardiola, Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Buffon, David Villa en Samuel Eto’o brengen in ‘Andrés Iniesta, The Unexpected Hero’ een ode aan de introverte Spanjaard. “Hij is speciaal. Niet enkel als voetballer, maar ook als mens”, dixit Messi. Buffon pakt dan weer uit met een opvallende quote: “Als je tegen hem verloor, kon je niet kwaad zijn. Hij won met zoveel stijl, dat het terecht leek.”

Maar de autobiografie is niet enkel een liefdesbrief, gericht aan Iniesta. Ook de mindere momenten komen aan bod. En die zijn er wel geweest in het leven van de Spanjaard. Het seizoen 2008-2009 was voor hem op sportief vlak een groot succes (‘de bleekscheet uit Fuentealbilla’ won met FC Barcelona de titel, beker én de Champions League), maar toch zat hij niet goed in z’n vel.

Depressie

“Het was een ongelofelijk jaar”, vertelde Iniesta daar eerder over. “En dan komt de zomer en begin je je neerslachtig te voelen. Er is iets mis, maar je weet niet wat het is. Ik liet enkele testen uitvoeren, maar die brachten niets aan het licht. Je belandt in een spiraal waarbij je uiteindelijk alleen en met een leeg gevoel achterblijft. Daarbij kwam nog wat er gebeurde met Dani Jarque (toenmalig aanvoerder van stadsrivaal Espanyol en goeie vriend van Iniesta, die op 8 augustus 2009 stierf aan een hartaanval tijdens trainingskamp, red.).”

Iniesta gaat in zijn docufilm verder over die periode. “Dani’s dood was een harde klap. Ik werd helemaal neergehaald. De dagen gingen voorbij en het beterde maar niet, alles vertroebelde. Alles werd donker. Ik voelde met niet goed en was gewoon mezelf niet.”

Onze 25-jarige zoon die rond middernacht naar beneden komt en met zijn ouders wil slapen, dat kan niet gezond zijn” Vader Jose Antonio

Moeder Maria Lujan maakte de depressie van haar zoon mee. “Ik merkte op dat hij zich niet goed voelde. Ik sliep destijds beneden en op een nacht kwam Andrés plots de trap naar beneden gewandeld. ‘Mama, is het goed als ik bij jou slaap?’ Toen viel de wereld op mijn hoofd.” Vader Jose Antonio was er ook bij. “Onze 25-jarige zoon die rond middernacht naar beneden komt en met zijn ouders wil slapen, dat kan niet gezond zijn. Hij zei: ‘Ik voel me niet goed vader’. Ik vroeg wat er aan de hand was. ‘Ik weet het niet, ik voel me niet lekker.’”

In het verleden gaf Iniesta tijdens een gesprek met La Sexta toe dat hij in zijn donkerste momenten aan zelfmoord dacht. “We hebben het over heel extreme omstandigheden. Ik zeg niet dat ik het wilde doen of het zou doen, maar ik was gewoon mezelf niet meer. Wanneer je heel kwetsbaar bent, is het moeilijk om de controle te bewaren. In seconden kan je bepaalde beslissingen nemen omdat het niet goed met je gaat.”

Uiteindelijk klauterde Iniesta wel uit de diepe put, nadien schitterde hij nog negen seizoenen bij FC Barcelona. In de zomer van 2018 ruilde de Spanjaard de Primera Division voor de Japanse J-League. Bij Vissel Kobe toont de middenvelder nu zijn laatste kunstjes. “Ik weet nog niet wanneer ik zal stoppen met voetballen en of ik trainer wil worden”, aldus Iniesta, die tijdens deze coronacrisis in Japan verblijft.

‘Andrés Iniesta, The Unexpected Hero’ is (mits account) gratis te bekijken op Rakuten TV.

