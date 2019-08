Divock Origi na nieuwe trofee: “Blij dat ik toch mijn steentje heb kunnen bijdragen” DD/XC

15 augustus 2019

08u41 2

Divock Origi won gisteravond met Liverpool de Europese Supercup. De Engelsen klopten Chelsea na strafschoppen. “Een speciale avond”, vond Origi, die mocht invallen tijdens de verlengingen. “Ik ben heel blij met de overwinning. Natuurlijk wilde ik aan de aftrap staan, maar het belangrijkste is dat de ploeg won. Of Chelsea mij verrast heeft? Neen, ze hebben veel kwaliteiten. ‘t Was een grote test voor ons", aldus de Rode Duivel, die ook terugkwam op zijn penalty in de strafschoppenreeks. “Die was goed geschoten. De keeper zat in de juiste hoek, maar hij ging binnen. Ik ben blij dat ik toch mijn steentje heb kunnen bijdragen. Daarnaast het ik op het einde even gesproken met Michy Batshuayi. Ik wenste hem veel sterkte.”