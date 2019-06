Dit zijn de opvallendste cijfers en weetjes na de Champions League-finale 2018/19 QJ/TLB

02 juni 2019

00u10 0 Buitenlands Voetbal In vergelijking met de knotsgekke wedstrijden die de voetbalsupporter dit CL-seizoen al voorgeschoteld kreeg, was de ontknoping ervan maar een mager beestje. Toch zorgden Liverpool en Tottenham in de finale voor een aantal opmerkelijke weetjes en cijfers.

Liverpool heeft voor de zesde keer de Champions League gewonnen. Eerder sleepte het in 1977, 1978, 1981, 1984 en 2005 al de Beker met de Grote Oren in de wacht . Alleen Real Madrid (13) en AC Milan (7) wonnen vaker.

Liverpool is met voorsprong de Engelse ploeg met het meeste trofeeën. Met 12 Europese bekers (6 Europa Cup 1/Champions League en 3 UEFA Cups) laat het Manchester United en Chelsea, beide zes Europese prijzen, ver achter zich

De penalty van Salah was de snelste penalty die ooit in een CL-finale werd toegewezen (23 seconden). Valencia scoorde in 2001 een penalty in de derde minuut tegen Bayern München.

Het doelpunt van Salah na 1 minuut en 48 seconden was het tweede snelste doelpunt ooit in een CL-finale. Het snelste staat op naam van Paolo Maldini, die in 2005 na 51 seconden raak trof. Toen de Champions League nog Europa Cup 1 heette, scoorde Henrique Mateos in 1959 na één minuut voor Real Madrid tegen Stade Reims in de finale.

Salah with a sensational penalty kick pic.twitter.com/ubUC7C6mXe Adad Mansur(@ AdadMansur) link

Divock Origi is nog maar de tweede Belgische speler die scoort in een CL-finale, na het doelpunt van Yannick Carrasco in Atlético’s 1-1-gelijkspel tegen Real Madrid in 2015/16.

Jürgen Klopp is de eerste Duitse trainer die de CL wint met een Duitse club. Udo Lattek (1982 Cup Winners’ Cup met Barcelona) en Jupp Heynckes (1998 Champions League met Real) zijn de enige Duitse coaches die een Europese trofee hebben gewonnen met een niet-Duits team.

Tottenham is de eerste ploeg sinds Bayern München in 2010 tegen Inter Milan dat niet weet te scoren in een CL-finale.

De laatste zeven Argentijnse trainers die in een Europese finale stonden hebben die verloren. De laatste die won was Helenio Herrera, die in 1965 met Inter Milan won. In 1967 verloor Herrera, in 1974 verloor Juan Lorenzo, in 2000 en 2001 verloor Héctor Cúper en recenter verloor Diego Simeone zijn finales in 2014 en 2016.