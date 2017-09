Dit verwacht Conte van Hazard: "Zoals Ronaldo. Een tweede, een derde, een vierde" Kristof Terreur in Engeland

Bron: HLNinEngeland 0 AP Buitenlands Voetbal De ogen op Kevin De Bruyne, vast en zeker. De volgspot in Engeland schijnt echter ook weer op die andere Belg. Op de vooravond van Chelsea-Man City daagt zijn trainer Eden Hazard (26) uit. Die Eden die soms nog te veel Eden is. Conte: "Ja, hij mag meer killer worden." Hij geeft hem een zetje mee.

Alsof hij nooit drie maanden aan de kant had gestaan met een enkelbreuk. Antonio Conte heeft Eden Hazard lang aan de leiband gehouden. Langer dan die zelf had gewild. Er moesten eerst nog wat vetrandjes van het spek. Pas als zijn silhouet weer helemaal aan de verwachtingen van zijn trainer voldeed, dropte Conte hem. Bij zijn eerste basisplaats in een serieuze wedstrijd, woensdag op Atlético, schitterde Hazard. Elegantste balletdanser in Madrid. Dat zag ook Conte, maar na een een bevredigende première verwacht die meer. "Eden is een topspeler, laat daar geen twijfel over bestaan", zei Conte op zijn persconferentie. "Dit seizoen staat hij voor een grote uitdaging. Een grote. Dit seizoen spelen we in de Champions League. Samen met de Premier League het podium waar een speler kan tonen hoe goed hij is en zich kan meten met de allerbesten. Eden moet nu tonen dat hij bij die besten ter wereld hoort. Zijn regelmaat vorig jaar was indrukwekkend - hij speelde fantastisch. Dit seizoen verwacht ik dezelfde constante. In elke match die hij speelt: de Champions League, de Premier League en de FA Cup. Iedere wedstrijd."



In de woorden van Conte hoorde je de echo's van Jose Mourinho. Die pushte Hazard in zijn tweede seizoen op een gelijkaardige wijze. Het was Hazards beste seizoen in de Premier League: het jaar 2014-15. Toen The Special One twaalf maanden later de lat nog ietsje hoger legde, ging Hazard eronder door. Hij houdt van een beetje druk, maar liefst niet te veel. Hazard is op zijn sterkst als een vrije vogel. Zoals Ronaldinho destijds. Winst is nooit een obsessie geweest voor Hazard, plezier is dat wel. Zonder veel wind uit de dug-out haalt hij het beste in zichzelf naar boven. Iets wat Conte ook beseft. "Eden is soms ja... Eden", vervolgde zijn trainer. "Als hij een doelpunt maakt, is hij gelukkig. En bij de volgende mogelijkheid verkiest hij een assist boven een tweede. Als Ronaldo er een maakt, wil hij een tweede, een derde, een vierde. Hetzelfde geldt voor Messi. Dus ja, hij kan nog beter worden. Zeker na zijn blessure voel ik die drive, maar vanaf nu moet hij in elke match belangrijk zijn. Door kansen te creëren, te scoren of assists te geven. Heel belangrijk. Eden is niet zelfzuchtig. Hij houdt van het spelletje en geniet ervan. Ik hou van zijn gedrag, van zijn attitude. Maar ik blijf tegen hem herhalen: dat hij in elke match belangrijk moet zijn. Als coach mag je zoiets van zo'n sleutelspeler verwachten. Als God je talent heeft gegeven, moet je daar het maximale uit halen. Het is mijn taak hem te pushen. In elke match, op elk moment. Hij zou wat meer killer mogen zijn."



Hazard weet wat gedaan. Onder Conte is hij ook meer na gaan denken over het spelletje. Verdedigen doet hij nog altijd niet graag - "Vertel het niet aan Antonio" - maar de taken en instructies van zijn Playstationtrainer hebben hem wel iets plichtsbewuster gemaakt. "Vroeger wou ik altijd de bal in de voeten", vertelde hij in France Football. "Toujours, toujours, toujours. In de loop der jaren heb ik daarin vooruitgang geboekt, maar het kan nog beter. Anderen hebben me daar al vaak op gewezen. Ook Titi (Henry, red). Hij heeft me bij de nationale ploeg wat raad meegegeven over hoe en waar ik best zou lopen en bewegen. Niet altijd de bal in de voeten, ook eens in de diepte." En een beetje meer killerinstinct. Na zijn assist tegen Atlético straks zijn eerste doelpunt van het seizoen? Daar in de hoek op Stamford Bridge, waar in de Belgische driekleur het spandoek 'Garden of Eden' wappert, verwachten ze hem glijdend op zijn knieën.

