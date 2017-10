Dit moet de nieuwe naam worden van Camp Nou waarmee FC Barcelona stadion wil renoveren (en nieuwe contract van Messi financieren) Hans Op de Beeck

12u19 0 FC Barcelona Nieuwe Camp Nou Buitenlands Voetbal FC Barcelona is dicht bij een akkoord met farmagigant Grifols om Camp Nou voor dertig jaar lang te hernoemen tot 'Camp Nou Grifols'. Dat berichten betrouwbare Catalaanse media als Catalunya Radio, TV3 en Ara. Het moet de club een recordsom van 340 miljoen euro opleveren. Geld waarmee Barça de renovatie van het stadion wil betalen én de contractverlenging van Lionel Messi financieren.

Het beursgenoteerde Grifols, met thuisbasis in Barcelona, is een farmagigant gespecialiseerd in geneesmiddelen die worden gehaald uit bloedplasma. Het Spaanse Omega Pharma, zeg maar. FC Barcelona hoopt de deal zo snel mogelijk voor te leggen aan zijn socio's zodat in 2018 alle handtekeningen kunnen gezet worden. De overeenkomst zou een grote overwinning zijn voor huidig voorzitter Josep Bartomeu, die voor de enorme uitdaging staat Camp Nou en zijn dichte buurt te renoveren. Daarvoor bestaan concrete plannen, maar die kosten maar liefst 600 miljoen euro.



Zelf ontkent Grifols vandaag dat het de nieuwe naamgever wordt van Camp Nou. "Als reactie op de geruchten over de naamrechten van Camp Nou laten we weten dat Grifols niet aan dit type sponsoring doet", luidt een statement op de website.(lees hieronder verder)

FC Barcelona Het nieuwe Camp Nou moet er zo uitzien.

FC Barcelona Nieuwe Camp Nou

En dan is er nog het nieuwe contract van Messi, die een tekenbonus van zo maar eventjes 90 miljoen euro beloofd is. Volgens de Catalaanse krant Ara bedraagt de totale loonmassa van Barça 479 miljoen, wat 84% is van hun totale inkomsten. En daar zou het nieuwe contract van de Argentijnse superster nog niet bijgerekend zijn. Naast een forse lening bij de bank hoopt Barcelona straks ook een nieuwe sponsordeal met Nike voor volgend jaar aan te kondigen, terwijl ze ook op zoek zijn naar een sponsor voor hun trainingsoutfit.

EPA Lionel Messi

De werken in Camp Nou moeten starten in 2019 - meer dan waarschijnlijk dat het dan al zijn nieuwe naam zal hebben. Het Amerikaanse bedrijf Van Wagner had de opdracht gekregen sponsors voor het nieuwe stadion te zoeken. Als Barcelona in zee gaat met Grifols, zal hun investering het record evenaren dat de New York Jets en de New York Giants in 2011 kregen van verzekeraar Metlife.

Pro Shots