Dit is de vrouw die Neymar beschuldigt van verkrachting en een groot vraagteken achter zijn Copa America zet ODBS/AB/YP

05 juni 2019

13u45 0 Copa America Al dagenlang is Brazilië, straks gastheer van de Copa America, in de ban van van een verkrachtingszaak rond sterspeler Neymar. De identiteit van de vrouw werd angstvallig geheim gehouden, maar volgens een bekende Braziliaanse blogger gaat het om Najila Trindade, een 26-jarig model. Zij dreigt ermee een video van de bewuste nacht naar buiten te brengen. Vrijdag wordt Neymar verhoord. Haalt hij de Copa America wel?

Het voorbije weekend diende de jongevrouw een klacht in wegens verkrachting in een Parijs hotel op 15 mei. In een lijvige boodschap door de stervoetballer van PSG op zondag zelf weerlegd. Neymar toonde alle WhatsApp-conversaties waaruit moest blijken dat alles met wederzijdse toestemming gebeurd is. Bovendien verschenen er in de, inmiddels verwijderde, Instagram-video ook enkele expliciete foto’s van het lichaam van de vrouw. Omdat het tonen van naaktfoto’s zonder toestemming in Brazilië verboden is, doet de Dienst Informaticacriminaliteit van de politie in Rio de Janeiro daar onderzoek naar. Tijdens het verhoor vrijdag wordt ook de gsm van Neymar onderzocht.

Gisteren bracht ‘O Globo’ het nieuws naar buiten dat de advocaten van de jongedame het contract met haar hadden verbroken, omdat er contradicties zouden zijn in de verklaringen die ze aan de politie enerzijds en aan het advocatenkantoor anderzijds had gegeven. Bij die eerste ging het om verkrachting, bij die tweede om ‘louter’ geweldpleging. Dat deed haar zaak geen goed, waarna ze terugsloeg. Najila dreigt er nu mee een video van het vermeende incident naar buiten te brengen om zo “de carrière van Neymar te verwoesten.” Ze zou ook gezegd hebben dat ze Neymar had moeten “vermoorden toen ze daar de kans toe had”. Het Instagramprofiel van Najila, waar ze 37.400 volgers had en met meer dan 1.400 -veelal provocatieve- posts, is ook afgesloten. Al doen er al veel van die beelden de ronde op nieuw aangemaakte valse profielen. Ook bij de reacties op een videoclip waarin ze figureerde (bekijk die hier), komt er veel kritiek aan haar adres nadat het nieuws uitlekte.

De familie van Neymar laat alvast niet na om de stervoetballer een hart onder de riem te steken. Eerst claimde zijn vader, die ook een van zijn agenten is, al dat het ging om seks “met wederzijdse toestemming” en dat het vermeende slachtoffer valse bewijzen zou hebben voorgelegd. Volgens Neymar Senior had zijn zoon door dat het om een valstrik ging, toen hij de dag na die bewuste nacht nog even terugkeerde naar het hotel en zag hoe de vrouw alles filmde met een op een strategische plaats verstopte gsm. Toen ze 'ontmaskerd’ werd en Neymar vroeg om er geen schandaal van te maken, zou het tot een schermutseling op het bed zijn gekomen waarbij ook de voetballer geprobeerd heeft de scène in beeld te brengen.

Vervolgens sprong ook zus Raffaella in de bres. “Dit is een heel serieus iets, er zijn veel vrouwen die lijden door zoiets effectief te hebben meegemaakt. Ik hoop dat je kan slapen ’s nachts en dat je geweten gerust is. Ik wens je geen leed of iets dergelijks toe. Ik hoop dat God je kan vergeven en dat je vrede kan vinden na al wat je hebt aangericht”, richtte Raffaella zich tot het vermeende slachtoffer.

De laatste in de rij was mama Nadine Gonçalves, in een bijschrift bij een foto met haar kinderen op Instagram. “Op dit moment, waarop ze alles aan het uitklaren zijn en de waarheid van God aan het licht zal komen, is het belangrijk om te leren en terug te keren naar Jezus Christus. Jouw zus en ik, als vrouwen, kunnen garanderen dat zij ons niet vertegenwoordigt. Ik hou zielsveel van je en ik blijf voor je bidden, elke dag van mijn leven.”

Uit selectie voor Copa America?

Wat nu er nu exact is gebeurd, blijft een vraagteken. Maar intussen gaan er wel alsmaar meer stemmen op om Neymar te weren uit de Seleção voor de Copa America. Onder andere Zé Elias, voormalig Braziliaans international en ex-speler van Inter, vindt dat de sterkhouder van de ploeg beter thuisblijft. “Het is beter dat hij zich eerst focust op het oplossen van zijn problemen.” José Ferreira Neto, ex-sterkhouder van Corinthians, treedt hem bij: “Neymar zou voor zijn eigen bestwil en dat van het Braziliaanse voetbal niet deelnemen.” Ondanks de kritiek blijft de Braziliaanse voetbalbond zijn sterspeler steunen. “Dat Neymar niet start aan de Copa America is uitgesloten. Wij hebben vertrouwen in hem”, luidt het.

Tijdens het voorbije WK lieten zijn prestaties al te wensen over, beeld je in wat dat wordt met al deze emotionele heisa erbij Francisco Novelotto, vice-voorzitter van de Braziliaanse voetbalbond

Maar Francisco Novelotto, een van de vier vice-presidenten, houdt er een andere gedachte op na: “Als ik er geld op zou moeten inzetten, zet ik dat in op zijn vertrek. De druk van de media is te groot. En voor de groep zou het ook beter zijn. Tijdens het voorbije WK lieten zijn prestaties al te wensen over, beeld je in wat dat wordt met al deze emotionele heisa erbij. Maar natuurlijk gaan wij als bond hem niet laten vallen. En Tite ook niet.” Met de bondscoach, die Neymar al zijn kapiteinsband afgenomen had, sprak de aanvaller zondag na het uitlekken van het nieuws voor de start van de training. Het zou een emotioneel gesprek geweest zijn. Novelotto maakte ook gewag van een tweede video die mogelijk gaat circuleren. Of hij alludeert op een filmpje dat de vrouw gemaakt heeft of dat het gaat om de video van Neymar zelf, is niet helemaal duidelijk. Maar u begrijpt: de zaak beroert. Vannacht speelt Brazilië een oefenwedstrijd tegen Qatar, mét Neymar hoogstwaarschijnlijk aan de aftrap.

Op 14 juni opent Brazilië de Copa America in Sao Paulo tegen Bolivië. Daarna wachten in groep A Venezuela en Peru. Brazilië won het toernooi voor het laatst in 2007. Ook het Argentinië van Messi en Uruguay van Luis Suárez zijn van de partij. Neymar had jarenlang een knipperlichtrelatie met het bekende Braziliaanse model Bruna Marquezine, maar daar kwam vorig jaar definitief een einde aan.