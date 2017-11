Dieptepunt voor de Hollandse trainerschool dreigt: overzicht van Nederlandse topcoaches in Europa Tomas Taecke

10u24 1 Johan Cruijff als trainer van FC Barcelona.

Nu Peter Bosz bij Borussia Dortmund in nauwe schoentjes zit, dreigt na het ontslag van Frank de Boer (Crystal Palace), Andries Jonker (Wolfsburg) en Ronald Koeman (Everton) ook de laatste Nederlandse coach in de grote competities te verdwijnen. Een absoluut dieptepunt voor de Hollandse trainerschool, die decennialang prijzen pakte in de topcompetities en Europa. Wij brachten de prestaties van de Nederlanders sinds de Europacupwinst van Aad De Mos met KV Mechelen in 1988 seizoen per seizoen in kaart.

Blijkt dat de coaches hoe langer hoe minder dominant zijn in Duitsland, Engeland, Italië, Spanje en de Europese competities. Ook in het Belgische voetbal oogsten onze noorderburen steeds minder succes. De glorieperiodes van Cruijff, Rijkaard en Van Gaal bij FC Barcelona of de successen van Beenhakker en Hiddink bij Real Madrid blijken verleden tijd. De laatste Europese titel (Advocaat met Zenit) ligt bijna tien jaar achter ons, terwijl een Nederlandse coach tegen de traditie in al vier jaar geen prijs meer pakte in België.

1988

• Aad de Mos

Winnaar Europacup II (KV Mechelen)

Winnaar Europese Supercup (KV Mechelen)

• Leo Beenhakker

Kampioen Spanje (Real Madrid)

• Guus Hiddink

Winnaar Europacup I (PSV Eindhoven)

• Henk Houwaart

Kampioen België (Club Brugge)

1989

• Aad de Mos

Kampioen België (KV Mechelen)

• Leo Beenhakker

Kampioen Spanje (Real Madrid)

Bekerwinnaar Spanje (Real Madrid)

• Johan Cruijff

Winnaar Europacup II (FC Barcelona)

1990

• Johan Cruijff

Bekerwinnaar Spanje (FC Barcelona)

1991

• Johan Cruijff

Kampioen Spanje (FC Barcelona)

1992

• Johan Cruijff

Winnaar Europacup I (FC Barcelona)

Winnaar Europese Supercup (FC Barcelona)

Kampioen Spanje (FC Barcelona)

• Louis van Gaal

Winnaar UEFA Cup (Ajax)

1993

• Johan Cruijff

Kampioen Spanje (FC Barcelona)

• Johan Boskamp

Kampioen België (Anderlecht)

• Arie Haan

Bekerwinnaar België (Standard)

1994

• Johan Cruijff

Kampioen Spanje (FC Barcelona)

• Johan Boskamp

Kampioen België (Anderlecht)

1995

• Johan Boskamp

Kampioen België (Anderlecht)

• Louis van Gaal

Winnaar Wereldbeker voor clubs (Ajax)

Winnaar Champions League (Ajax)

Winnaar Europese Supercup (Ajax)

1996

geen

1997

• Louis van Gaal

Winnaar Europese Supercup (FC Barcelona)

• Ruud Gullit

Bekerwinnaar Engeland (Chelsea)

• Huub Stevens

Winnaar UEFA Cup (Schalke 04)

1998

• Guus Hiddink

Winnaar Wereldbeker voor clubs (Real Madrid)

• Louis van Gaal

Kampioen van Spanje (FC Barcelona)

1999

• Louis van Gaal

Kampioen van Spanje (FC Barcelona)

2000

• Johan Boskamp

Bekerwinnaar België (KRC Genk)

2001

• Huub Stevens

Bekerwinnaar Duitsland (Schalke 04)

2002

• Sef Vergoossen

Kampioen België (Racing Genk)

• Bert van Marwijk

Winnaar UEFA Cup (Feyenoord)

• Huub Stevens

Bekerwinnaar Duitsland (Schalke 04)

2003

geen

2004

geen

2005

• Frank Rijkaard

Kampioen Spanje (FC Barcelona)

2006

• Frank Rijkaard

Kampioen Spanje (FC Barcelona)

Winnaar Champions League (FC Barcelona)

2007

geen

2008

• Dick Advocaat

Winnaar UEFA Cup (Zenit Sint-Petersburg)

Winnaar Europese Supercup (Zenit Sint-Petersburg)

• Ronald Koeman

Bekerwinnaar Spanje (Valencia)

2009

• Guus Hiddink

Bekerwinnaar Engeland (Chelsea)

2010

• Louis van Gaal

Kampioen Duitsland (Bayern München)

Bekerwinnaar Duitsland (Bayern München)

2011

geen

2012

geen

2013

• John van den Brom

Kampioen België (Anderlecht)

• Mario Been

Bekerwinnaar België (Racing Genk)

2014

geen

2015

• Louis van Gaal

Bekerwinnaar Engeland (Manchester United)

2016

geen

2017

geen