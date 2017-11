Didier Deschamps dient klacht in tegen Eric Cantona Valerie Hardie

Bron: l'Equipe 0 AP Eric Cantona. Buitenlands Voetbal Eric Cantona (51) was nooit vies van een provocatie meer of minder maar nu heeft de Franse ex-voetballer volgens nieuwzender 'Europe 1' wel een klacht aan zijn been van de Franse bondscoach Didier Deschamps.

Ook al speelden ze 34 keer samen bij de Franse nationale ploeg, Didier Deschamps en Eric Cantona zullen nooit de beste vrienden worden. Hun rivaliteit zou dateren van 1995, toen Deschamps de aanvoerdersband van Cantona overnam en vervolgens als kapitein Les Bleus in 1998 naar WK-goud en in 2000 naar EK-goud leidde. Cantona noemde Deschamps eens smalend "de waterdrager", wiens belangrijkste taak erin bestond om de bal naar de betere spelers te passen.

In mei 2016 ging Eric Cantona nog een stap verder tijdens een interview met de Engelse krant The Guardian. Daarin insinueerde Cantona dat de Franse selectieheer een racist is. "Deschamps is een heel Franse naam. Misschien is hij wel de enige in heel Frankrijk die een echt Franse naam heeft. In zijn familie is er geen gemengd bloed, weet u. Zoals bij de Mormomen in Amerika." Waarna hij zijn mening gaf over de 23-koppige Franse selectie voor het EK van 2016, waarin geen plek was voor spitsen Karim Benzema - betrokken in de sekstape-affaire - en Hatem Ben Arfa. "Twee van de beste Franse spelers die er niet op het EK bij zijn. Twee spelers ook van Noord-Afrikaanse origine. Dus het debat is geopend." Om dan te besluiten: "Ik mag daar mijn gedachten over hebben."

De Franse bondscoach Didier Deschamps.

Bondsvoorzitter Noël Le Graët nam het toen meteen op voor zijn trainer en deed de provocatie van Cantona af als "belachelijk". Deschamps liet het daar niet bij. De Franse bondscoach nam een advocaat onder de arm en diende een klacht in. Vrijdag mocht Cantona het bij een magistraat in Parijs gaan uitleggen, volgens 'Europe 1'.

Karim Benzema in actie bij Real Madrid. Eén van de beste en meest trefzekere Franse spitsen aller tijden maar thuis gelaten voor het EK na zijn betrokkenheid in de sekstapeaffaire.