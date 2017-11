Dick Advocaat stopt bij Oranje PL

18u39

Bron: anp 4 ANP Buitenlands Voetbal Dick Advocaat stopt na de oefeninterlands tegen Schotland en Roemenië definitief als bondscoach van Oranje. Dat deelde Advocaat vandaag mee na de aankomst van het Nederlands elftal op het vliegveld in Aberdeen. "Dit zijn mijn laatste twee wedstrijden, daarna stop ik bij Oranje", luidde het.

Advocaat werd op het vliegveld opgewacht door Schotse journalisten, die hem nog kenden van zijn periode als hoofdtrainer van Glasgow Rangers. Tegenover de Nederlandse media wilde hij afgelopen dagen zijn vertrek niet bevestigen. "Ik spreek nog met de KNVB en vertel jullie na de wedstrijd tegen Roemenië wat mijn plannen zijn", klonk het steeds. Nu is het dus officieel: Advocaat, die Nederland niet naar het WK in Rusland kon leiden, houdt het straks voor bekeken als bondscoach.

De nieuwe KNVB-directeur Eric Gudde gaat op zoek naar een technisch directeur waarmee hij samen een nieuwe bondscoach kan aanstellen. Die kan dan bij de oefeninterlands in maart een nieuwe start maken met de nationale ploeg. Het betekent dat de laatste twee interlands onder Advocaat amper waarde hebben. "We willen het goed afsluiten", aldus Advocaat onder wiens leiding Oranje vier van zijn vijf wedstrijden won. De opdracht, kwalificatie voor het WK, mislukte echter. "De spelers kunnen tegen Schotland en Roemenië laten zien dat ze graag bij het Nederlands elftal willen blijven en we kunnen wat punten pakken voor de wereldranglijst. Ook zulke wedstrijden gaan altijd ergens over."