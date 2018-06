Deze (vreemde) transferaankondiging van Real Betis gaat momenteel de wereld rond XC

01 juni 2018

Real Betis heeft zich versterkt met Takashi Inui. De 29-jarige Japanse international komt transfervrij over van Eibar en heeft een verbintenis tot de zomer van 2021 getekend. Over de nieuwe aanwinst wordt niet bijzonder veel besproken, wél over de héél bizarre transferaankondiging van Inui. Een echte hit op sociale media. Bekijk het filmpje hierboven.