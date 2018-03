Deze oude bekende bereidt zich met Saoedi-Arabië in Marbella voor op oefenpot tegen Rode Duivels YP

20 maart 2018

21u49

Bron: Belga 1

Het nationale voetbalelftal van Saoedi-Arabië bereidt zich op een oefenstage in het Spaanse Marbella voor op de vriendschappelijke interland tegen de Rode Duivels op 27 maart in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. De Argentijnse bondscoach Juan Antonio Pizzi selecteerde 26 Saoedi's, van wie er drie uitkomen in de Spaanse Primera Division. Saoedi-Arabië speelt op 14 juni in Moskou ook de openingsmatch van het WK tegen gastland Rusland.

Selectie:

Doelmannen (4): Waleed Abdullah (Al-Nasr Riyad), Yasser Al-Mosailem (Al-Nasr Riyad), Mohammed Al-Owais (Al-Ahli Djeddah), Fawaz Al-Qarni (Al-Ittihad Djeddah)

Verdedigers (7): Yasser Shahrani (Al-Hilal Riyad), Osama Hawsawi (Al-Hilal Riyad), Omar Hawsawi (Al-Hilal Riyad), Motaz Hawsawi (Al-Ahli Djeddah), Mohammed Jahfali (Al-Ahli Djeddah), Hassan Maaz (Al-Shabab Riad), Mansoor Al-Harbi (Al-Ahli Djeddah)

Middenvelders (13): Abdullah Khaybari (Al-Ahli Djeddah), Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal Riyad), Ibrahim Ghaleb (Al-Nasr Riyad), Abdullah Otayf (Al-Hilal Riyad), Abdulfattah Asiri (Al-Nasr Riyad), Housain Al-Mogahwi (Al-Ahli Djeddah), Mohammed Kanno (Al-Hilal Riyad), Salman Al-Moasher (Al-Ahli Djeddah), Yahya Al-Shehri (Leganes/Spa), Fahad Al-Muwallad (Levante/Spa), Salem Al-Dawsari (Villarreal/Spa), Mohammed Al-Kwikbi (Ettifaq FC), Ahmed Al-Fiqi (Al-Hilal Riyad)



Aanvallers (2): Mohammed Al-Sahlawi (Al-Nasr Riyad), Muhannad Assiri (Al-Ahli Djeddah)