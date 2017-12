Deze 10 toppers staan op vertrekken tijdens de wintermercato Dieter Peeters

13u21 7 PN, Getty Buitenlands Voetbal In de transferperiode in januari gebeuren er traditiegetrouw minder opvallende transfers dan in de zomer, maar dit jaar zou dat wel eens anders kunnen zijn. Liverpool maakte van Virgil van Dijk al de duurste verdediger ooit, al begint de mercato pas officieel op 1 januari. Deze tien topspelers staan mogelijk ook voor een wintertransfer.

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Afgelopen zomer probeerde Barcelona, na het vertrek van Neymar, al alles om de Franse aanvaller bij Atlético weg te plukken. Door een verbod op inkomende transfers en door de verhuis van Atlético naar het nieuwe Wanda Metropolitano stadion, vond Griezmann het geen geschikt moment om te vertrekken en tekende hij een nieuw contract. Toch lijkt de kans groot dat Griezmann in januari wel vertrekt. Opnieuw is Barcelona de grootste kandidaat om de opstapclausule van 100 miljoen euro te betalen. Al diende Atlético onlangs een formele klacht in bij de FIFA omdat Barcelona de Fransman achter hun rug zou benaderd hebben. Manchester United zou naar verluidt ook op de loer liggen.

Photo News In de eerste seizoenshelft liep het allemaal wat minder bij Griezmann en Atlético, onder meer met de uitschakeling in de Champions League.

Ángel Di María (PSG)

Door de koopwoede van de Parijzenaren in de zomer, zitten er bij PSG ook heel wat toppers op de bank. Voorin speelt het trio Cavani-Mbappé-Neymar in principe alles, waardoor onder meer Di María (voor wie PSG in de zomer van 2015 nog 63 miljoen euro betaalde) en Draxler (vorige winter voor 40 miljoen gekocht) amper speelminuten krijgen. De Argentijn mag regelmatig opdraven in de Franse competitie, maar in de Champions League - toch het hoofddoel van PSG - kent hij zijn plaats. In de zomer kon Di María al naar Barcelona, maar die deal ging uiteindelijk niet door. Nu lijkt Italië de beste optie. PSG heeft bovendien wat inkomsten nodig om geen problemen te krijgen met de Financial Fair Play.

Photo News In het Parijse sterrenensemble lijkt er niet langer een plaats voor Ángel Di María.

Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

In 2015 vertrok hij nog na één seizoen bij Racing Genk, intussen zijn zowat alle Europese topploegen in hem geïnteresseerd: de Servische middenvelder van Lazio zou deze zomer wel eens voor veel geld verpatst kunnen worden. Dat zou ook Genk nog wat geld kunnen opleveren. Manchester United, Liverpool, Juventus en PSG zouden hun middenveld willen versterken met Milinkovic-Savic, die dit jaar zijn eerste cap voor de nationale ploeg verzamelde. Met het WK deze zomer zou zijn waarde wel eens sterk kunnen stijgen en daarom zou PSG, via de bekende makelaar Jorge Mendes, een bod van meer dan 100 miljoen euro voorbereiden.

AFP Milinkovic-Savic scoorde dit seizoen al vijf doelpunten.

Hirving Lozano (PSV)

De Rode Duivels kennen hem al goed na zijn twee doelpunten in België-Mexico en met zijn 13 goals in 20 wedstrijden voor PSV komt hij ook op de radar van een aantal topploegen. De 22-jarige vleugelaanvaller kwam nochtans pas afgelopen zomer over van het Mexicaanse Pachuca voor 8 miljoen euro. Vooral Arsenal zou in hem de opvolger zien van Alexis Sánchez en ook Liverpool toonde al interesse. Maar er zal bij die clubs eerst iemand moeten vertrekken vooraleer ze de gevraagde 50 miljoen euro op tafel leggen.

Photo News Lozano verraste iedereen tegen België.

Thomas Lemar (Monaco)

Zijn aanvalsmaatjes Mbappé en Bernardo Silva vertrokken afgelopen zomer bij Monaco, maar de Franse international geraakte niet weg. Nochtans bereikte Arsenal met Monaco op de laatste dag van de transfermarkt wel een akkoord over een bedrag van 103 miljoen euro, maar niet met de 22-jarige vleugelaanvaller zelf. Als er opnieuw een bod van die omvang komt, mogelijk ook van Chelsea of Liverpool, verliest Monaco wellicht weer een topper.

Photo News Ook dit seizoen schittert Lemar weer bij Monaco.

Nabil Fekir (Lyon)

Nog een Fransman die al een tijdje 'hot' is op de transfermarkt en alweer eentje van Lyon, dat deze zomer al Lacazette (53 miljoen euro) en Tolisso (41 miljoen) liet vertrekken. Sinds hun vertrek manifesteerde de 24-jarige aanvallende middenvelder meer dan ooit, met 13 doelpunten tot dusver in de Ligue 1. Opnieuw lijkt Arsène Wenger het meest gecharmeerd door zijn landgenoot, maar Lyon zal zijn kapitein niet goedkoop laten gaan. Zijn vraagprijs zou rond de 72 miljoen euro liggen.

Photo News Fekir trof al 13 keer raak in de Ligue 1.

Philippe Coutinho (Liverpool)

Wekenlang duurde de soap ronde de nummer 10 van Liverpool en Barcelona deze zomer. The Reds wilden hem niet laten gaan, zelfs niet voor 100 miljoen euro, waardoor Coutinho met een 'rugblessure' weigerde te spelen. Nadien herpakte de ploegmaat van Simon Mignolet zich en intussen zit hij toch alweer aan 12 doelpunten en 9 beslissende passes. Barcelona lijkt zich deze zomer in eerste instantie te focussen op Griezmann, maar als dat niet lukt, lijkt de Braziliaan een goede tweede optie.

AFP Coutinho wervelde dit seizoen opnieuw voor Liverpool.

Alexis Sánchez (Arsenal)

Het huwelijk tussen de Chileen en Arsenal leek afgelopen zomer al op de klippen te lopen, maar Wenger liet zijn sterspeler niet gaan. Nochtans weigerde Sánchez al meermaals om bij te tekenen. Als de Gunners dus nog geld willen maken van hem, zal het deze winter moeten gebeuren. Manchester City en Bayern München liggen al sinds deze zomer op de loer voor de 29-jarige vleugelspeler. Nog bij Arsenal kan Mesut Özil gratis vertrekken deze zomer. Ook hij zoekt mogelijk deze zomer al andere oorden op. Het wordt een woelige winter in Noord-Londen.

AFP Sánchez scoorde donderdag nog twee keer voor Arsenal tegen Crystal Palace.

Malcom (Bordeaux)

Wie? Een 20-jarige Braziliaan die vorige winter het Franse Bordeaux verkoos boven een transfer naar Arsenal of Manchester City. De polyvalente aanvaller wou zijn carrière stap voor stap opbouwen en dat lijkt te lukken. In de Ligue 1 kwam hij al 7 keer tot scoren en gaf hij 4 assists. Dat bleek voldoende om de interesse van José Mourinho aan te wakkeren. Manchester United zou 35 miljoen euro veil hebben voor de jonge Braziliaan, al valt het te betwijfel of Bordeaux hem in de winter voor dat bedrag zal laten gaan.

AFP Malcom doet het goed bij Bordeaux.

Ross Barkley (Everton)

Een treurig verhaal deze zomer. De Engelse international weigerde bij te tekenen omdat hij graag de stap naar een topclub wilde maken, maar dan blesseerde Barkley zich zwaar aan de hamstring. Intussen is de middenvelder nog steeds niet terug op het veld, maar lijkt een transfer wel nakend. Everton wil hem immers niet gratis laten vertrekken in de zomer. Chelsea, dat Barkley al in de zomer wou overnemen, en Tottenham, dat in hem de opvolger van Rode Duivel Moussa Dembélé ziet, zijn de twee grootste kandidaten.

Photo News Barkley, vorig jaar nog aan de zijde van Lukaku, kwam dit jaar nog niet in actie.