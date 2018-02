Dertigste Copa del Rey wenkt: Barcelona dankzij eerste van Coutinho ten koste van Valencia naar finale (en mis vooral deze weergaloze beweging van Messi niet) Glenn Van Snick

08 februari 2018

23u27 23 Buitenlands Voetbal De strijd om de Copa del Rey wordt een onderonsje tussen FC Barcelona en Sevilla. De Catalanen plaatsten zich ten koste van Valencia voor de finale van de Spaanse beker. Phillipe Coutinho effende met zijn eerste treffer in het shirt van Barça het pad, terwijl Rakitic vlak voor het eindsignaal voor de 0-2-eindstand tekende. Barcelona had ook al de heenwedstrijd in eigen huis gewonnen en kan in april voor de dertigste keer de trofee in de wacht slepen.

Dankzij een rake kopbal van Luis Suarez trok Barcelona met een magere 0-1-voorsprong naar het Estadio Mestalla. Geen comfortabele kloof, dus geheel volgens het DNA van de Blaugrana namen de troepen van Ernesto Valverde de wedstrijd onmiddellijk in handen. Dat zonder Vermaelen - onze landgenoot heeft nog steeds een kwaaltje aan de hamstring - maar wel met een gemotiveerde Messi. Eerst testte hij met een knappe vrije trap de vuisten van Domènech, vervolgens kreeg hij zelfs bij de thuisaanhang de handen op elkaar na een onnavolgbare beweging aan de zijlijn. Eén ding was duidelijk: Leo zat goed in zijn vel.

Ahí viene Messi, actúa normal... pic.twitter.com/Y6fivCP8sR Abner Salazar!(@ Abner1023) link

Toch was het Valencia - dat loerde op de counter - dat op het kwartier voor de eerste grote mogelijkheid van de avond tekende. De kopbal van Rodrigo spatte echter uiteen op de lat. Aan de overzijde zette Iniesta met een fantastische pass Suarez alleen voor doel, maar de Uruguayaan miste zijn controle compleet. Het spelbeeld veranderde na de dubbele kans niet: Barcelona knutselde gestaag aan een kans, terwijl de thuisploeg rekende op de snelle tegenaanval. Opnieuw Rodrigo vond Cillessen op z'n weg, Messi plaatste een wereldgoal slechts enkele centimeters naast. Vlak voor rust waagde Suarez nog eens zijn kans, maar het flauw schotje vond de netten niet. Neen, vervelen deed deze eerste helft nooit, maar toch doken beide clubs zonder treffer de kleedkamers in.

De eerste van Coutinho

De thuisploeg kwam met veel energie uit de catacomben, maar bij de eerste beste aanval van Barça in de tweede helft gingen de kopjes naar beneden. Aan het kanon: Phillipe Coutinho, zijn eerste in het shirt van zijn nieuwe werkgever. Suarez zette twee man in de wind en bracht het leer perfect voor. De Braziliaan kon niet meer missen: 0-1 en de bezoekers op rozen. Valencia was niet bij machte om te reageren, terwijl Barcelona de bal monopoliseerde. Een aalvlugge actie van Messi - moest de bal hier niet altijd op de stip na handspel? - en een nieuwe poging van Coutinho bevestigden dat Barça vanavond de lakens uitdeelde.

Maar de betere ploeg of niet. Een kwartier voor tijd stond de tikker van coach Valverde toch even stil. Na wat flipperkast in de zestien van Cillessen belandde de bal pardoes voor de ingevallen Soler. Een klein tikje leek voldoende, maar de Nederlandse doelman hield de gelijkmaker met een ultieme reflex uit doel. Een waarschuwing die Barcelona had begrepen, want enkele minuten later stond de dubbele voorsprong op het bord. Suarez was opnieuw de aangever van dienst, dit keer mocht Rakitic het knap voorbereidende werk van de spits afronden. 0-2, meteen ook de eindstand.

Op 21 april kan Barcelona in zijn vijfde finale op rij voor de dertigste keer de Spaanse beker grijpen. In de eindstrijd kijkt het Sevilla in de ogen, dat gisteren de maat nam van Leganés. Ook in 2016 was Sevilla de tegenstander, toen trok Barça met een 2-0-zege aan het langste eind.