Derdeklasser Les Herbiers verkent Stade de France voor bekerfinale tegen PSG: "Grote kleedkamers hier, waar moet ik gaan staan zodat alle spelers me horen?" LPB

07 mei 2018

21u08

Bron: anp 0

PSG treft morgenavond in de finale van de Franse beker een wel heel bijzondere tegenstander: derdeklasser Les Herbiers. "Een match die alleen goed kan aflopen als we onze tegenstander au sérieux nemen", zegt de vertrekkende coach Unai Emery. "Maar dat zullen de spelers zeker doen. We benaderen deze wedstrijd als elke andere. Iedereen is gemotiveerd om de derde prijs van het seizoen te winnen."

PSG won al de landstitel in Frankrijk en de League Cup. Emery moet desondanks vertrekken omdat de Parijse topclub in de Champions League vroegtijdig werd uitgeschakeld. "De 'treble' zou een mooie afsluiting zijn", aldus de Spanjaard. "Er is goed getraind, de concentratie is optimaal. Het moet lukken."

Coach Stephane Masala van Les Herbiers verwacht een bijzonder duel. "Het wordt een wedstrijd tussen grote talenten, die behoren tot de beste van de wereld, en amateurs, die veel moed en teamgeest aan de dag zullen leggen. Voor ons was het wennen bij de eerste kennismaking met het Stade de France. We vinden de kleedkamers hier wel erg groot. Ik vraag me af waar ik precies moet gaan staan zodat iedereen me kan horen."