Derde Rode Duivel voor Leicester City? ‘Foxes’ duwen door voor Timothy Castagne als nieuwe flankverdediger KTH

31 augustus 2020

08u35 0 Buitenlands voetbal Leicester City is hoopvol dat er een derde Rode Duivel op komst is. Timothy Castagne (24) is dé topkandidaat om er de achterlijn te versterken. Onderhandelingen lopen. De flankverdediger moet het vertrek van Ben Chilwell mee helpen opvangen.

Youri Tielemans is er titularis. Dennis Praet pendelt er tussen bank en basis. Mogelijk komt daar dus een derde international bij: Timothy Castagne. Na de verkoop van linksachter Ben Chilwell aan Chelsea voor ruim 50 miljoen euro, zoekt Leicester een flankverdediger die zowel op links als op rechts uit de voeten kan. Een waarmee je in elk systeem aan de slag kan.

Enter Castagne dus. De Rode Duivel is komende zomer einde contract bij Atalanta. PSG zag in hem een kandidaat om Thomas Meunier op te volgen en Tottenham had hem op een lijstje met opties staan, maar Leicester is erg concreet. De clubs moeten er nu nog uit zien te raken over een transfersom van circa 20 miljoen euro en de bonussen.