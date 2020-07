Deportivo wil geen promotie en degradatie, club eist 6-0-zege na afgelasting laatste competitiematch Redactie

28 juli 2020

11u13

Bron: ANP 0 Buitenlands voetbal Deportivo la Coruña wil dat alle uitslagen van de laatste speeldag in de tweede Liga worden geschrapt. De club eist ook dat de promoties en degradaties tussen de tweede en derde divisie worden opgeschort. Deportivo degradeerde vorige week zonder te spelen naar het derde niveau, omdat tegenstander Fuenlabrada door een virusuitbraak binnen de selectie niet kon spelen.

De landskampioen van 2000 kondigde toen al aan juridische stappen te zullen ondernemen. Deportivo heeft nu in een lang bericht op de website z’n klachten en eisen opgelijst. Volgens de club heeft Fuenlabrada onverantwoord en in strijd met de reglementen gehandeld door vorige week met spelers naar La Coruña te komen van wie al vermoed werd dat ze besmet waren met Covid-19. Inmiddels hebben 28 spelers en stafleden positief getest, één speler ligt in het ziekenhuis.

Fuenlabrada, dat nog in de race was voor deelname aan de play-offs om promotie, had volgens ‘Depor’ ook geen arts bij zich. Deportivo eist daarom dat de niet gespeelde wedstrijd wordt omgezet in een reglementaire 6-0-zege. Volgens de voormalige Spaanse topclub is er ook sprake van belangenvermenging. Een zoon van Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, werkt als adviseur bij Fuenlabrada.

La Liga organiseert de twee hoogste voetbalcompetities in Spanje. Ook Fuenlabrada kondigde al aan juridische stappen te zullen nemen, omdat La Liga de wedstrijd niet meer wil laten spelen. De club ziet daardoor de kans op promotie verdwijnen.

Comunicado del Real Club Deportivo https://t.co/tkVq4nrPe2 #éDÉxustiza · #esDÉjusticia pic.twitter.com/FUEt4gLO4b RC Deportivo(@ RCDeportivo) link

Lees ook:

Chaos in Spanje: Deportivo daalt na knotsgekke avond naar derde klasse, maar vecht degradatie aan