Depoitre denkt nog steeds aan WK en overweegt hereniging met Anderlecht-coach Vanhaezebrouck GVS

06 mei 2018

11u08

Bron: Play Sports 0 Buitenlands Voetbal Met amper vijf goals en de strijd tegen degradatie beleeft Laurent Depoitre geen denderend eerste Premier League-seizoen. Tóch gelooft de spits van Huddersfield Town in een WK-ticket naar Rusland. "Ik denk dat er een kleine kans is", aldus onze landgenoot in een interview met Play Sports. Ook acht hij een samenwerking met Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck opnieuw mogelijk.

Het Engels avontuur van Laurent Depoitre kon na een rampseizoen bij Porto niet beter beginnen. Eerste basisplaats, eerste goal. "Het was een geweldig moment om bij mijn debuut meteen te scoren", aldus de 29-jarige spits bij Play Sports. "Ik bewees zo dat ik op mijn plaats zit in de Premier League. Daarna was er de treffer tegen Manchester United die ons de overwinning opleverde in eigen huis. De sfeer was ongelofelijk, dat is een geweldige herinnering."

Toch oogt de balans acht maanden na zijn eerste optreden wat magertjes. Vijf goals in 32 matchen én Depoitre die zich de afgelopen weken vooral met een invallersrol moet tevreden stellen. Bovendien moet Huddersfield met een zestiende stek nog stevig knokken om in de hoogste voetbalafdeling te blijven. "Toch denken we dat de komende drie matchen (tegen Manchester City, Chelsea en Arsenal, red.) één zege moet volstaan om ons te handhaven. Misschien zelfs één punt. Het wordt niet makkelijk, maar in voetbal is alles mogelijk."

Hereniging?

Ziet Depoitre wel een avontuur in een klasse lager - de Championship - zitten? "Ik zou er zeker kunnen spelen, maar het hangt toch ook af wat er tijdens de transfermarkt gebeurt. Ik lig hier nog onder contract, maar het kan snel gaan. Anderlecht? Ja waarom niet. Hein Vanhaezebrouck is de trainer die me het meeste bijgeleerd heeft en onder wie ik veel vooruitgang heb geboekt. Dankzij hem sta ik waar ik nu sta. Het zou zeker leuk zijn om nog eens samen te werken.

Het WK? "Ik heb geen contact meer gehad met Roberto Martínez sinds mijn selectie in november. Ik kan niet in het hoofd kijken van de bondscoach, maar ik denk dat er een kleine kans is. Maar ik ga er niet op hopen zodat ik niet teleurgesteld kan zijn. We zien wel." Maar eerst de klus tegen Manchester City in de strijd tegen degradatie, straks om 14u30.